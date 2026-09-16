Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
FUTURE NOSTALGIA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
черный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 707350
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7 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732511706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
FUTURE NOSTALGIA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dua Lipa–Future Nostalgia, Dua Lipa–Dont Start Now, Dua Lipa–Cool, Dua Lipa–Physical, Dua Lipa–Levitating, J Balvin*, Dua Lipa, Bad Bunny–Un Dia (One Day), Dua Lipa & The Blessed Madonna–Levitating (The Blessed Madonna Remix), Dua Lipa & The Blessed Madonna–Hallucinate (Paul Woolford Remix) (Extended), Dua Lipa–Pretty Please, Dua Lipa–Hallucinate, Dua Lipa–Love Again, Dua Lipa–Break My Heart, Dua Lipa–Good In Bed (Explicit), Dua Lipa–Boys Will Be Boys, Dua LipaxAng?le (3)–Fever, Dua Lipa–Were Go
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка
Отпразднуйте 5-ю годовщину Future Nostalgia, второго студийного альбома Дуа Липы, с этим потрясающим специальным изданием, включающим расширенную версию альбома Future Nostalgia Moonlight Edition 2021 года и альбом ремиксов Club Future Nostalgia. Этот уникальный релиз включает новые яркие иллюстрации. Лимитированное издание на черном и цветном виниле. «Я буду вечно благодарна альбому, который изменил мою жизнь и научил меня так многому за эти пять лет. У меня есть воспоминания на всю жизнь и песни, которые их сопровождают. Будущая ностальгия навсегда» - Дуа Липа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732511706]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
FUTURE NOSTALGIA
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Dua Lipa–Future Nostalgia, Dua Lipa–Dont Start Now, Dua Lipa–Cool, Dua Lipa–Physical, Dua Lipa–Levitating, J Balvin*, Dua Lipa, Bad Bunny–Un Dia (One Day), Dua Lipa & The Blessed Madonna–Levitating (The Blessed Madonna Remix), Dua Lipa & The Blessed Madonna–Hallucinate (Paul Woolford Remix) (Extended), Dua Lipa–Pretty Please, Dua Lipa–Hallucinate, Dua Lipa–Love Again, Dua Lipa–Break My Heart, Dua Lipa–Good In Bed (Explicit), Dua Lipa–Boys Will Be Boys, Dua LipaxAng?le (3)–Fever, Dua Lipa–Were Go
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Отпразднуйте 5-ю годовщину Future Nostalgia, второго студийного альбома Дуа Липы, с этим потрясающим специальным изданием, включающим расширенную версию альбома Future Nostalgia Moonlight Edition 2021 года и альбом ремиксов Club Future Nostalgia. Этот уникальный релиз включает новые яркие иллюстрации. Лимитированное издание на черном и цветном виниле. «Я буду вечно благодарна альбому, который изменил мою жизнь и научил меня так многому за эти пять лет. У меня есть воспоминания на всю жизнь и песни, которые их сопровождают. Будущая ностальгия навсегда» - Дуа Липа.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка - по цене 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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