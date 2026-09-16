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Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка

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Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - фото 1
Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - фото 2
Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - фото 3
Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - фото 4
Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - фото 5
Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - фото 6
Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - фото 7
Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mr. Bungle
Альбом (сингл)
Mr. Bungle
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - фото 1
  • Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - фото 2
  • Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - фото 3
  • Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - фото 4
  • Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - фото 5
  • Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - фото 6
  • Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - фото 7
  • Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718184
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка
7 100 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227809607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mr. Bungle
Альбом (сингл)
Mr. Bungle
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Quote Unquote, Slowly Growing Deaf, Squeeze Me Macaroni, Carousel, Egg, Stubb, My Ass Is On Fire, The Girls of Porn, Love Is a Fist, Dead Goon
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка

Mr. Bungle — дебютный студийный альбом американской экспериментальной рок-группы Mr. Bungle, первоначально выпущенный в 1991 году на лейбле Warner Bros. Records. Альбом представил стиль группы, ломающий жанры, что способствовало росту её популярности и сделало её культовой. Издание на полупрозрачном оранжевом виниле Комментарий: Альбом представляет собой смесь различных музыкальных стилей, включая ска, хэви-метал, фри-джаз и фанк. Стив Хьюи из AllMusic описал музыкальный стиль альбома как «головокружительный, сбивающий с толку, шизофренический тур по практически любому рок-стилю, который только может придумать группа, перескакивая из жанра в жанр без какой-либо видимой рифмы или причины, а иногда делая это несколько раз в одной и той же песне». Альбом оказал влияние на многих музыкантов. В 2015 году гитарист Korn Джеймс «Манки» Шаффер отозвался о Mr. Bungle: «Мне очень понравился их последний альбом California, но их одноимённый дебютный альбом оказал на меня наибольшее влияние. Там есть песня под названием «Love Is a Fist», которая просто сокрушительна. Она задала нам тон и то, что мы продолжили делать в творческом плане. Они были совершенно нестандартными и им было всё равно — они удовлетворяли только себя. Дело было не в продажах пластинок, а в создании группы».

Отзывы о товаре Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0081227809607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mr. Bungle
Альбом (сингл)
Mr. Bungle
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Quote Unquote, Slowly Growing Deaf, Squeeze Me Macaroni, Carousel, Egg, Stubb, My Ass Is On Fire, The Girls of Porn, Love Is a Fist, Dead Goon
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Mr. Bungle — дебютный студийный альбом американской экспериментальной рок-группы Mr. Bungle, первоначально выпущенный в 1991 году на лейбле Warner Bros. Records. Альбом представил стиль группы, ломающий жанры, что способствовало росту её популярности и сделало её культовой. Издание на полупрозрачном оранжевом виниле Комментарий: Альбом представляет собой смесь различных музыкальных стилей, включая ска, хэви-метал, фри-джаз и фанк. Стив Хьюи из AllMusic описал музыкальный стиль альбома как «головокружительный, сбивающий с толку, шизофренический тур по практически любому рок-стилю, который только может придумать группа, перескакивая из жанра в жанр без какой-либо видимой рифмы или причины, а иногда делая это несколько раз в одной и той же песне». Альбом оказал влияние на многих музыкантов. В 2015 году гитарист Korn Джеймс «Манки» Шаффер отозвался о Mr. Bungle: «Мне очень понравился их последний альбом California, но их одноимённый дебютный альбом оказал на меня наибольшее влияние. Там есть песня под названием «Love Is a Fist», которая просто сокрушительна. Она задала нам тон и то, что мы продолжили делать в творческом плане. Они были совершенно нестандартными и им было всё равно — они удовлетворяли только себя. Дело было не в продажах пластинок, а в создании группы».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка - купить по цене 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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