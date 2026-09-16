Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) виниловая пластинка
Mr. Bungle — дебютный студийный альбом американской экспериментальной рок-группы Mr. Bungle, первоначально выпущенный в 1991 году на лейбле Warner Bros. Records. Альбом представил стиль группы, ломающий жанры, что способствовало росту её популярности и сделало её культовой. Издание на полупрозрачном оранжевом виниле Комментарий: Альбом представляет собой смесь различных музыкальных стилей, включая ска, хэви-метал, фри-джаз и фанк. Стив Хьюи из AllMusic описал музыкальный стиль альбома как «головокружительный, сбивающий с толку, шизофренический тур по практически любому рок-стилю, который только может придумать группа, перескакивая из жанра в жанр без какой-либо видимой рифмы или причины, а иногда делая это несколько раз в одной и той же песне». Альбом оказал влияние на многих музыкантов. В 2015 году гитарист Korn Джеймс «Манки» Шаффер отозвался о Mr. Bungle: «Мне очень понравился их последний альбом California, но их одноимённый дебютный альбом оказал на меня наибольшее влияние. Там есть песня под названием «Love Is a Fist», которая просто сокрушительна. Она задала нам тон и то, что мы продолжили делать в творческом плане. Они были совершенно нестандартными и им было всё равно — они удовлетворяли только себя. Дело было не в продажах пластинок, а в создании группы».
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