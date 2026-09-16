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Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) виниловая пластинка

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Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) - фото 4
Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) - фото 5
Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) - фото 6
Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) - фото 7
Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) - фото 8
Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
AFRAID OF SUNLIGHT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
picture, лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) - фото 1
  • Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) - фото 2
  • Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) - фото 3
  • Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) - фото 4
  • Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) - фото 5
  • Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) - фото 6
  • Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) - фото 7
  • Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) - фото 8
  • Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733767
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732758118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
AFRAID OF SUNLIGHT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Gazpacho, Cannibal Surf Babe, Beautiful, Afraid Of Sunrise, Out Of This World, Afraid Of Sunlight, Beyond You, King
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом британской рок-группы Marillion из Эйлсбери. Он был выпущен 26 июня 1995 года на лейбле EMI Records. Это был их последний альбом для EMI.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732758118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
AFRAID OF SUNLIGHT
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Gazpacho, Cannibal Surf Babe, Beautiful, Afraid Of Sunrise, Out Of This World, Afraid Of Sunlight, Beyond You, King
Развернуть
Версия издания
picture, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Восьмой студийный альбом британской рок-группы Marillion из Эйлсбери. Он был выпущен 26 июня 1995 года на лейбле EMI Records. Это был их последний альбом для EMI.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) виниловая пластинка - купить по цене 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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