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Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка

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Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 1
Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 2
Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 3
Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 4
Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 5
Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 6
Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 7
Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Elegant Gypsy
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 1
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 2
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 3
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 4
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 5
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 6
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 7
  • Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 
Начислим 252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715756
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка
7 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0196588625817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Elegant Gypsy
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Flight Over Rio, Midnight Tango, Mediterranean Sundance, Race With Devil On Spanish Highway, Lady Of Rome, Sister Of Brazil, Elegant Gypsy Suite
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flight Over Rio, Midnight Tango, Mediterranean Sundance, Race With Devil On Spanish Highway, Lady Of Rome, Sister Of Brazil, Elegant Gypsy Suite

Отзывы о товаре Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0196588625817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Elegant Gypsy
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Flight Over Rio, Midnight Tango, Mediterranean Sundance, Race With Devil On Spanish Highway, Lady Of Rome, Sister Of Brazil, Elegant Gypsy Suite
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Flight Over Rio, Midnight Tango, Mediterranean Sundance, Race With Devil On Spanish Highway, Lady Of Rome, Sister Of Brazil, Elegant Gypsy Suite
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Al Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая пластинка - по цене 7450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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