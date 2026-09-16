The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Adore
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб.
В наличии
Код товара: 707326
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 450 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music Group
Barcode
[0602537899265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Adore
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
To Sheila, Ava Adore, Perfect, Daphne Descends, Once Upon A Time Tear, Crestfallen, Appels + Oranjes, Pug, The Tale Of Dusty And Pistol Pete, Annie-Dog, Shame, Behold! The Night Mare, For Martha, Blank Page, 17
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка
Ограниченный двойной 180-граммовый виниловый LP-оттиск. Цифровое ремастеринговое издание этого альбома 1998 года от суперзвезд альтернативного рока. ADORE, продолжение мегауспешного двойного альбома группы 1995 года MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS, открыло новый путь в карьере группы, поскольку Корган экспериментировал с группой и без нее.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитOutkast - Stankonia (25Th Anniversary) (Purple Marble) (01980295...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитSoundgarden - King Animal (0602537198184) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитSublime - Until The Sun Explodes (coloured) (0075678591037) вини...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитThe Flower Kings - Paradox Hotel (0196587794118) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитMarillion - Afraid Of Sunlight (picture) (5021732758118) винилов...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитMr. Bungle - Disco Volante (Translucent Light Blue) (00812278095...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитMr. Bungle - Mr. Bungle (Translucent Orange) (0081227809607) вин...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитDua Lipa - Future Nostalgia (5021732511706) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитDonald Byrd - At The Half Note Cafe (Analogue, Tone Poet) (06024...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитCharles Mingus - The Black Saint And The Sinner Lady (Analogue, ...
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитQueen -, Made In Heaven (0602547288271) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 100 руб.1775 руб. в СплитGaye Marvin - Whats Going On (0602577612008) виниловая пластинка
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music Group
Barcode
[0602537899265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Smashing Pumpkins
Альбом (сингл)
Adore
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
To Sheila, Ava Adore, Perfect, Daphne Descends, Once Upon A Time Tear, Crestfallen, Appels + Oranjes, Pug, The Tale Of Dusty And Pistol Pete, Annie-Dog, Shame, Behold! The Night Mare, For Martha, Blank Page, 17
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Ограниченный двойной 180-граммовый виниловый LP-оттиск. Цифровое ремастеринговое издание этого альбома 1998 года от суперзвезд альтернативного рока. ADORE, продолжение мегауспешного двойного альбома группы 1995 года MELLON COLLIE AND THE INFINITE SADNESS, открыло новый путь в карьере группы, поскольку Корган экспериментировал с группой и без нее.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка - стоимость товара 7450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинка