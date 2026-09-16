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Sonny Boy Williamson - The Real Folk Blues (Analogue) (0602478549069) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sonny Boy Williamson - The Real Folk Blues (Analogue) (0602478549069) виниловая пластинка

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Sonny Boy Williamson - The Real Folk Blues (Analogue) (0602478549069) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sonny Boy Williamson
Альбом (сингл)
The Real Folk Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sonny Boy Williamson - The Real Folk Blues (Analogue) (0602478549069) - фото 1
  • Sonny Boy Williamson - The Real Folk Blues (Analogue) (0602478549069) - фото 2
  • Sonny Boy Williamson - The Real Folk Blues (Analogue) (0602478549069) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 
Начислим 252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733310
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sonny Boy Williamson - The Real Folk Blues (Analogue) (0602478549069) виниловая пластинка
7 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602478549069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sonny Boy Williamson
Альбом (сингл)
The Real Folk Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
One Way Out, Too Young To Die, Trust My Baby, Checkin' Up On My Baby, Sad To Be Alone, Got To Move, Bring It On Home, Down Child, Peach Tree, Dissatisfied, That's All I Want, Too Old To Think
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chess Records 75 Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sonny Boy Williamson - The Real Folk Blues (Analogue) (0602478549069) виниловая пластинка

Если вы думаете, что блюз — это всего лишь три аккорда и облако пыли, познакомьтесь с человеком, который превратил это облако в грозу: Сонни Бой Уильямсон II. Этот шедевр 1966 года от Chess Records, «The Real Folk Blues», — это мастер-класс по чувству стиля, тонкому юмору и виртуозной игре на губной гармонике. От гипнотического звучания "Checkin' Up on My Baby" до дерзкой "Bring It On Home" и душераздирающей "Sad to Be Alone", каждая нота Сонни Боя словно раскрывает вам опасную тайну. Его тембр? Острый как бритва и пропитанный индивидуальностью. Его фразировка? Непредсказуема, как у мошенника в бильярдной. Он не просто играл на губной гармонике — он вдохнул в неё душу и уверенность, которые вдохновили целое поколение, повлияв на всех, от The Yardbirds до Led Zeppelin. (Подсказка: та самая "Bring It On Home", которую вы любите? Да, это и есть её образец.). Chess Records был не просто лейблом; это было новаторское учреждение. Мадди давал вам силу. Хаулин Вулф — угрозу. А Сонни Бой? Он дарил вам озорство и волшебство в игре на десятидырочной губной гармонике. Этот альбом передает ту самую энергию эпохи Chess — сырой, усиленный блюзовый звук, который переписал правила и заложил основу для золотого века рока. Это не какая-то пыльная перепечатка. Это мастеринг Мэтта Латтана в The Mastering Lab в сочетании с первоклассным виниловым мастерством Quality Record Pressings — другими словами, вы услышите Sonny Boy так, как никогда раньше. Рычание губной гармоники, пронзительный звук гитары, мрачная атмосфера Chess — всё это передано с потрясающей чистотой на 180-граммовом, абсолютно бесшумном виниле. Если вы собираете серьёзную коллекцию блюза — или просто хотите услышать один из самых влиятельных голосов губной гармоники всех времён — это просто необходимо. Включите погромче и приготовьтесь восхититься человеком, который заставил небольшой инструмент звучать невероятно мощно.

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Характеристики
Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602478549069]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Sonny Boy Williamson
Альбом (сингл)
The Real Folk Blues
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
One Way Out, Too Young To Die, Trust My Baby, Checkin' Up On My Baby, Sad To Be Alone, Got To Move, Bring It On Home, Down Child, Peach Tree, Dissatisfied, That's All I Want, Too Old To Think
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chess Records 75 Series
Страна производитель
США
Описание
Если вы думаете, что блюз — это всего лишь три аккорда и облако пыли, познакомьтесь с человеком, который превратил это облако в грозу: Сонни Бой Уильямсон II. Этот шедевр 1966 года от Chess Records, «The Real Folk Blues», — это мастер-класс по чувству стиля, тонкому юмору и виртуозной игре на губной гармонике. От гипнотического звучания "Checkin' Up on My Baby" до дерзкой "Bring It On Home" и душераздирающей "Sad to Be Alone", каждая нота Сонни Боя словно раскрывает вам опасную тайну. Его тембр? Острый как бритва и пропитанный индивидуальностью. Его фразировка? Непредсказуема, как у мошенника в бильярдной. Он не просто играл на губной гармонике — он вдохнул в неё душу и уверенность, которые вдохновили целое поколение, повлияв на всех, от The Yardbirds до Led Zeppelin. (Подсказка: та самая "Bring It On Home", которую вы любите? Да, это и есть её образец.). Chess Records был не просто лейблом; это было новаторское учреждение. Мадди давал вам силу. Хаулин Вулф — угрозу. А Сонни Бой? Он дарил вам озорство и волшебство в игре на десятидырочной губной гармонике. Этот альбом передает ту самую энергию эпохи Chess — сырой, усиленный блюзовый звук, который переписал правила и заложил основу для золотого века рока. Это не какая-то пыльная перепечатка. Это мастеринг Мэтта Латтана в The Mastering Lab в сочетании с первоклассным виниловым мастерством Quality Record Pressings — другими словами, вы услышите Sonny Boy так, как никогда раньше. Рычание губной гармоники, пронзительный звук гитары, мрачная атмосфера Chess — всё это передано с потрясающей чистотой на 180-граммовом, абсолютно бесшумном виниле. Если вы собираете серьёзную коллекцию блюза — или просто хотите услышать один из самых влиятельных голосов губной гармоники всех времён — это просто необходимо. Включите погромче и приготовьтесь восхититься человеком, который заставил небольшой инструмент звучать невероятно мощно.
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Sonny Boy Williamson - The Real Folk Blues (Analogue) (0602478549069) виниловая пластинка - стоимость товара 7450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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