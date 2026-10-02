Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Herzeleid
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
В наличии
Код товара: 402904
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6 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527296630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Herzeleid
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen, Der Meister, Weisses Fleisch, Asche Zu Asche, Seemann, Du Riechst So Gut, Das Alte Leid, Heirate Mich, Herzeleid, Laichzeit, Rammstein
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen?
|5:17
|A2
|Der Meister
|4:08
|A3
|Wei?es Fleisch
|3:35
|B1
|Asche Zu Asche
|3:51
|B2
|Seemann
|4:48
|B3
|Du Riechst So Gut
|4:49
|C1
|Das Alte Leid
|5:44
|C2
|Heirate Mich
|4:44
|C3
|Herzeleid
|3:41
|D1
|Laichzeit
|4:20
|D2
|Rammstein
|4:25
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527296630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Herzeleid
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen, Der Meister, Weisses Fleisch, Asche Zu Asche, Seemann, Du Riechst So Gut, Das Alte Leid, Heirate Mich, Herzeleid, Laichzeit, Rammstein
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Wollt Ihr Das Bett In Flammen Sehen?
|5:17
|A2
|Der Meister
|4:08
|A3
|Wei?es Fleisch
|3:35
|B1
|Asche Zu Asche
|3:51
|B2
|Seemann
|4:48
|B3
|Du Riechst So Gut
|4:49
|C1
|Das Alte Leid
|5:44
|C2
|Heirate Mich
|4:44
|C3
|Herzeleid
|3:41
|D1
|Laichzeit
|4:20
|D2
|Rammstein
|4:25
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Rammstein - Herzeleid (0602527296630) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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