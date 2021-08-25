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Rammstein - Reise, Reise (0602527296722) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rammstein - Reise, Reise (0602527296722) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Rammstein - Reise, Reise (0602527296722) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 340 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402909
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Rammstein - Reise, Reise (0602527296722) виниловая пластинка
7 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Rammstein
filter_none Товар входит в коллекцию Rammstein

Коллекция Rammstein


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rammstein - Reise, Reise (0602527296722) виниловая пластинка

Rammstein - Reise, Reise (0602527296722) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Rammstein - Reise, Reise (0602527296722) виниловая пластинка

25.08.2021
Рустем

Достоинства:
Отличная цена здесь. По самой пластинке все звучит очень хорошо, все как в оригинальном издании. Масса пластинки хороша, без щелчков и помех.

Недостатки:
Нет



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Rammstein - Reise, Reise (0602527296722) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.08.2021
Рустем

Достоинства:
Отличная цена здесь. По самой пластинке все звучит очень хорошо, все как в оригинальном издании. Масса пластинки хороша, без щелчков и помех.

Недостатки:
Нет


Rammstein - Reise, Reise (0602527296722) виниловая пластинка - стоимость товара 7340 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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