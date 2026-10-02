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Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка

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Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка - фото 1
Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка - фото 2
Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка - фото 3
Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка - фото 4
Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка - фото 5
Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Byrd In Flight
Жанр
Funk, Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка - фото 1
  • Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка - фото 2
  • Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка - фото 3
  • Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка - фото 4
  • Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка - фото 5
  • Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб. 
Начислим 218 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423171
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка
6 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Byrd, Donald
filter_none Товар входит в коллекцию Byrd, Donald

Коллекция Byrd, Donald


Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508935008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Byrd In Flight
Жанр
Funk, Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Ghana, Little Boy Blue, Gate City, Lex, Bo, My Girl Shirl
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка

Переиздание альбома 1960 года. Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ghana, Little Boy Blue, Gate City, Lex, Bo, My Girl Shirl

Отзывы о товаре Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508935008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Donald Byrd
Альбом (сингл)
Byrd In Flight
Жанр
Funk, Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Ghana, Little Boy Blue, Gate City, Lex, Bo, My Girl Shirl
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Переиздание альбома 1960 года. Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ghana, Little Boy Blue, Gate City, Lex, Bo, My Girl Shirl
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Donald Byrd - Byrd In Flight (Analogue, Tone Poet) (0602508935008) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6980 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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