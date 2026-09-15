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Julie Steinberg & David Abel - Debussy/ Brahms/ Bartok: Sonatas For Violin And Piano (Analogue) (0753088872211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Julie Steinberg & David Abel - Debussy/ Brahms/ Bartok: Sonatas For Violin And Piano (Analogue) (0753088872211) виниловая пластинка

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Julie Steinberg &amp; David Abel - Debussy/ Brahms/ Bartok: Sonatas For Violin And Piano (Analogue) (0753088872211) виниловая пластинка - фото 1
Julie Steinberg &amp; David Abel - Debussy/ Brahms/ Bartok: Sonatas For Violin And Piano (Analogue) (0753088872211) виниловая пластинка - фото 2
Julie Steinberg &amp; David Abel - Debussy/ Brahms/ Bartok: Sonatas For Violin And Piano (Analogue) (0753088872211) виниловая пластинка - фото 3
Julie Steinberg &amp; David Abel - Debussy/ Brahms/ Bartok: Sonatas For Violin And Piano (Analogue) (0753088872211) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Julie Steinberg, David Abel, Brahms, Debussy, Bart?k
Альбом (сингл)
Sonatas For Violin And Piano
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Julie Steinberg &amp; David Abel - Debussy/ Brahms/ Bartok: Sonatas For Violin And Piano (Analogue) (0753088872211) виниловая пластинка - фото 1
  • Julie Steinberg &amp; David Abel - Debussy/ Brahms/ Bartok: Sonatas For Violin And Piano (Analogue) (0753088872211) виниловая пластинка - фото 2
  • Julie Steinberg &amp; David Abel - Debussy/ Brahms/ Bartok: Sonatas For Violin And Piano (Analogue) (0753088872211) виниловая пластинка - фото 3
  • Julie Steinberg &amp; David Abel - Debussy/ Brahms/ Bartok: Sonatas For Violin And Piano (Analogue) (0753088872211) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652438
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Julie Steinberg & David Abel - Debussy/ Brahms/ Bartok: Sonatas For Violin And Piano (Analogue) (0753088872211) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wilson Audiophile
Barcode
[0753088872211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Julie Steinberg, David Abel, Brahms, Debussy, Bart?k
Альбом (сингл)
Sonatas For Violin And Piano
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Vivace Ma Non Troppo, Adagio, Allegro Molto Moderato, Allegro Vivo, Intermede (Fantastique Et Leger), Finale, Rumanian Folk Dances
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Julie Steinberg & David Abel - Debussy/ Brahms/ Bartok: Sonatas For Violin And Piano (Analogue) (0753088872211) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Vivace Ma Non Troppo, Adagio, Allegro Molto Moderato, Allegro Vivo, Intermede (Fantastique Et Leger), Finale, Rumanian Folk Dances

Отзывы о товаре Julie Steinberg & David Abel - Debussy/ Brahms/ Bartok: Sonatas For Violin And Piano (Analogue) (0753088872211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wilson Audiophile
Barcode
[0753088872211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Julie Steinberg, David Abel, Brahms, Debussy, Bart?k
Альбом (сингл)
Sonatas For Violin And Piano
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Vivace Ma Non Troppo, Adagio, Allegro Molto Moderato, Allegro Vivo, Intermede (Fantastique Et Leger), Finale, Rumanian Folk Dances
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Vivace Ma Non Troppo, Adagio, Allegro Molto Moderato, Allegro Vivo, Intermede (Fantastique Et Leger), Finale, Rumanian Folk Dances
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Julie Steinberg & David Abel - Debussy/ Brahms/ Bartok: Sonatas For Violin And Piano (Analogue) (0753088872211) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7100 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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