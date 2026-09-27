Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка
Show Us Your Hits - сборник лучших хитов американской группы Bloodhound Gang. Релиз на голубом виниле. Bloodhound Gang - знаменитая американская рэп-рок группа из Колледжвилля, штат Пенсильвания. Она была основана в 1988 году рэперами Джимми Попом и Дэдди Длинные Ноги (сейчас в составе Wolfpac) как хип-хоп группа, а затем, по мере развития карьеры, перешла в другие жанры, включая панк-рок, альтернативный хип-хоп, рэпкор, фанк-метал и рок. Продав более 6 миллионов альбомов с момента своего образования, группа наиболее известна своими синглами Fire Water Burn, The Bad Touch, Foxtrot Uniform Charlie Kilo, Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss, The Ballad of Chasey Lain и хард-рок версией солнечного поп-хита группы The Association 1966 года Along Comes Mary.
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