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Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка

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Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 1
Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 2
Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 3
Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 4
Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 5
Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 6
Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 7
Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 8
Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 1
  • Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 2
  • Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 3
  • Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 4
  • Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 5
  • Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 6
  • Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 7
  • Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 8
  • Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626279
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка

Show Us Your Hits - сборник лучших хитов американской группы Bloodhound Gang. Релиз на голубом виниле. Bloodhound Gang - знаменитая американская рэп-рок группа из Колледжвилля, штат Пенсильвания. Она была основана в 1988 году рэперами Джимми Попом и Дэдди Длинные Ноги (сейчас в составе Wolfpac) как хип-хоп группа, а затем, по мере развития карьеры, перешла в другие жанры, включая панк-рок, альтернативный хип-хоп, рэпкор, фанк-метал и рок. Продав более 6 миллионов альбомов с момента своего образования, группа наиболее известна своими синглами Fire Water Burn, The Bad Touch, Foxtrot Uniform Charlie Kilo, Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss, The Ballad of Chasey Lain и хард-рок версией солнечного поп-хита группы The Association 1966 года Along Comes Mary.

Отзывы о товаре Bloodhound Gang - Show Us Your Hits (0600753936016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Show Us Your Hits - сборник лучших хитов американской группы Bloodhound Gang. Релиз на голубом виниле. Bloodhound Gang - знаменитая американская рэп-рок группа из Колледжвилля, штат Пенсильвания. Она была основана в 1988 году рэперами Джимми Попом и Дэдди Длинные Ноги (сейчас в составе Wolfpac) как хип-хоп группа, а затем, по мере развития карьеры, перешла в другие жанры, включая панк-рок, альтернативный хип-хоп, рэпкор, фанк-метал и рок. Продав более 6 миллионов альбомов с момента своего образования, группа наиболее известна своими синглами Fire Water Burn, The Bad Touch, Foxtrot Uniform Charlie Kilo, Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss, The Ballad of Chasey Lain и хард-рок версией солнечного поп-хита группы The Association 1966 года Along Comes Mary.
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