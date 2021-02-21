Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Mutter
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 402906
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7 100 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527296692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Mutter
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Mein Herz Brennt, Links 2 3 4, Sonne, Ich Will, Feuer Frei, Mutter, Spieluhr, Zwitter, Rein Raus, Adios, Nebel
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Mein Herz Brennt
|4:39
|A2
|Links 2 3 4
|3:36
|A3
|Sonne
|4:32
|B1
|Ich Will
|3:37
|B2
|Feuer Frei!
|3:08
|B3
|Mutter
|4:28
|C1
|Spieluhr
|4:46
|C2
|Zwitter
|4:17
|C3
|Rein Raus
|3:09
|D1
|Adios
|3:48
|D2
|Nebel
|4:54
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602527296692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Rammstein
Альбом (сингл)
Mutter
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Mein Herz Brennt, Links 2 3 4, Sonne, Ich Will, Feuer Frei, Mutter, Spieluhr, Zwitter, Rein Raus, Adios, Nebel
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Mein Herz Brennt
|4:39
|A2
|Links 2 3 4
|3:36
|A3
|Sonne
|4:32
|B1
|Ich Will
|3:37
|B2
|Feuer Frei!
|3:08
|B3
|Mutter
|4:28
|C1
|Spieluhr
|4:46
|C2
|Zwitter
|4:17
|C3
|Rein Raus
|3:09
|D1
|Adios
|3:48
|D2
|Nebel
|4:54
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Достоинства:
Великолепная полиграфия обложки и постера с текстами всех песен альбома! Внутренние конверты из плотного картона. Винил, как и заявлено, тяжелый, 180 гр. Порадовало качество звука. Однозначно рекомендую всем любителем аналоговой музыки и коллекционерам винила.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Покупаю виниловые пластинки в КотоФото уже не первый раз - мне нравится предлагаемая магазином дисконтная политика и быстрая бесплатная доставка до города (правда при самовывозе из точки получения - меня так устраивает вполне).
Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка - стоимость товара 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Rammstein - Mutter (0602527296692) виниловая пластинка
Достоинства:
Великолепная полиграфия обложки и постера с текстами всех песен альбома! Внутренние конверты из плотного картона. Винил, как и заявлено, тяжелый, 180 гр. Порадовало качество звука. Однозначно рекомендую всем любителем аналоговой музыки и коллекционерам винила.
Недостатки:
Нет.
Комментарий:
Покупаю виниловые пластинки в КотоФото уже не первый раз - мне нравится предлагаемая магазином дисконтная политика и быстрая бесплатная доставка до города (правда при самовывозе из точки получения - меня так устраивает вполне).