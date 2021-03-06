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Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 1
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 2
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 3
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 4
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 5
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 6
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 7
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 8
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 9
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 10
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 11
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 12
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 13
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 14
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 15
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 16
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 17
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 18
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 1
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 2
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 3
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 4
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 5
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 6
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 7
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 8
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 9
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 10
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 11
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 12
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 13
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 14
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 15
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 16
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 17
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 18
  • Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402908
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Rammstein
filter_none Товар входит в коллекцию Rammstein

Коллекция Rammstein


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка

Track List

A1Deutschland5:18
A2Radio4:34
A3Zeig Dich4:12
B1Ausl?nder3:48
B2Sex3:53
B3Puppe4:30
C1Was Ich Liebe4:25
C2Diamant2:32
C3Weit Weg4:17
D1Tattoo4:08
D2Hallomann4:06

Отзывы о товаре Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка

06.03.2021
Рустам

Достоинства:
Очень хорошо оформленное издание. Внутри две пластинки, конверты с полиграфией и 6 потрясающих фотографий участников. Звучит масса изумительно, без шума и щелчков.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Настоятельно рекомендую, если вы фанат группы и еще не приобрели этот альбом.



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Deutschland5:18
A2Radio4:34
A3Zeig Dich4:12
B1Ausl?nder3:48
B2Sex3:53
B3Puppe4:30
C1Was Ich Liebe4:25
C2Diamant2:32
C3Weit Weg4:17
D1Tattoo4:08
D2Hallomann4:06
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.03.2021
Рустам

Достоинства:
Очень хорошо оформленное издание. Внутри две пластинки, конверты с полиграфией и 6 потрясающих фотографий участников. Звучит масса изумительно, без шума и щелчков.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Настоятельно рекомендую, если вы фанат группы и еще не приобрели этот альбом.


Rammstein - Rammstein (0602577493942) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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