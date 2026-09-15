George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
George Wallington Quintet
Альбом (сингл)
Jazz For The Carriage Trade
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 665506
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088703218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
George Wallington Quintet
Альбом (сингл)
Jazz For The Carriage Trade
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Our Delight, Our Love Is Here To Stay, Foster Dulles, Together We Wail, Whats x, But George
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Our Delight, Our Love Is Here To Stay, Foster Dulles, Together We Wail, Whats x, But George
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088703218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
George Wallington Quintet
Альбом (сингл)
Jazz For The Carriage Trade
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Our Delight, Our Love Is Here To Stay, Foster Dulles, Together We Wail, Whats x, But George
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Our Delight, Our Love Is Here To Stay, Foster Dulles, Together We Wail, Whats x, But George
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Теги товара: Джаз
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Теги товара: Джаз
George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка - стоимость товара 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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