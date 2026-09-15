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George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка

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George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка - фото 1
George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка - фото 2
George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка - фото 3
George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
George Wallington Quintet
Альбом (сингл)
Jazz For The Carriage Trade
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка - фото 1
  • George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка - фото 2
  • George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка - фото 3
  • George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665506
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088703218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
George Wallington Quintet
Альбом (сингл)
Jazz For The Carriage Trade
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Our Delight, Our Love Is Here To Stay, Foster Dulles, Together We Wail, Whats x, But George
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Our Delight, Our Love Is Here To Stay, Foster Dulles, Together We Wail, Whats x, But George



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088703218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
George Wallington Quintet
Альбом (сингл)
Jazz For The Carriage Trade
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Our Delight, Our Love Is Here To Stay, Foster Dulles, Together We Wail, Whats x, But George
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Our Delight, Our Love Is Here To Stay, Foster Dulles, Together We Wail, Whats x, But George


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


George Wallington - Jazz For The Carriage Trade (Analogue) (0753088703218) виниловая пластинка - стоимость товара 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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