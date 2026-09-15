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Gil Evans - Gil Evans & Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gil Evans - Gil Evans & Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка

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Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка - фото 1
Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка - фото 2
Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка - фото 3
Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка - фото 4
Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка - фото 5
Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gil Evans
Альбом (сингл)
Gil Evans & Ten
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка - фото 1
  • Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка - фото 2
  • Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка - фото 3
  • Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка - фото 4
  • Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка - фото 5
  • Gil Evans - Gil Evans &amp; Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692515
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gil Evans - Gil Evans & Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088712012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gil Evans
Альбом (сингл)
Gil Evans & Ten
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Remember, Ella Speed, Big Stuff, Nobodys Heart, Just One Of Those Things, If You Could See Me Now, Jambangle
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gil Evans - Gil Evans & Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Remember, Ella Speed, Big Stuff, Nobodys Heart, Just One Of Those Things, If You Could See Me Now, Jambangle

Отзывы о товаре Gil Evans - Gil Evans & Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088712012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Gil Evans
Альбом (сингл)
Gil Evans & Ten
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Remember, Ella Speed, Big Stuff, Nobodys Heart, Just One Of Those Things, If You Could See Me Now, Jambangle
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Remember, Ella Speed, Big Stuff, Nobodys Heart, Just One Of Those Things, If You Could See Me Now, Jambangle
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gil Evans - Gil Evans & Ten (Analogue) (0753088712012) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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