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The Youngbloods - Elephant Mountain (Analogue) (0196587001919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Youngbloods - Elephant Mountain (Analogue) (0196587001919) виниловая пластинка

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The Youngbloods - Elephant Mountain (Analogue) (0196587001919) виниловая пластинка - фото 1
The Youngbloods - Elephant Mountain (Analogue) (0196587001919) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Youngbloods
Альбом (сингл)
Elephant Mountain
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Youngbloods - Elephant Mountain (Analogue) (0196587001919) виниловая пластинка - фото 1
  • The Youngbloods - Elephant Mountain (Analogue) (0196587001919) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 
Начислим 252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715761
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Youngbloods - Elephant Mountain (Analogue) (0196587001919) виниловая пластинка
7 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0196587001919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Youngbloods
Альбом (сингл)
Elephant Mountain
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Darkness, Darkness, Smug, On Sir Francis Drake, Sunlight, Double Sunlight, Beautiful, Turn It Over, Rain Song, Trillium, Quicksand, Black Mountain Breakdown, Sham, Ride The Wind
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Youngbloods - Elephant Mountain (Analogue) (0196587001919) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Darkness, Darkness, Smug, On Sir Francis Drake, Sunlight, Double Sunlight, Beautiful, Turn It Over, Rain Song, Trillium, Quicksand, Black Mountain Breakdown, Sham, Ride The Wind

Отзывы о товаре The Youngbloods - Elephant Mountain (Analogue) (0196587001919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0196587001919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Youngbloods
Альбом (сингл)
Elephant Mountain
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Darkness, Darkness, Smug, On Sir Francis Drake, Sunlight, Double Sunlight, Beautiful, Turn It Over, Rain Song, Trillium, Quicksand, Black Mountain Breakdown, Sham, Ride The Wind
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Darkness, Darkness, Smug, On Sir Francis Drake, Sunlight, Double Sunlight, Beautiful, Turn It Over, Rain Song, Trillium, Quicksand, Black Mountain Breakdown, Sham, Ride The Wind
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Youngbloods - Elephant Mountain (Analogue) (0196587001919) виниловая пластинка - купить по цене 7450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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