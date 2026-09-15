David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб.
В наличии
Код товара: 695809
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка
Впервые на виниле издается 29-трековая компиляция 2000 года, охватывающая карьеру Дэвида Сильвиана.. В подборку вошли ключевые песни из Japan и Rain Tree Crow, а также сольные годы Дэвида с Virgin Records. Также включает ключевые совместные работы с Рюити Сакамото, Алезини и Андреони, Робертом Фриппом. В дополнение к ремиксам Ghosts и Bamboo Houses, альбом включает такие треки, как прекрасная Ride из сессий Secrets of the Beehive, две композиции, написанные с Биллом Фризеллом, и Cover Me with Flowers из сессий Dead Bees On A Cake, а также классическая Some Kind of Fool из японских сессий для Gentleman Take Polaroids.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Впервые на виниле издается 29-трековая компиляция 2000 года, охватывающая карьеру Дэвида Сильвиана.. В подборку вошли ключевые песни из Japan и Rain Tree Crow, а также сольные годы Дэвида с Virgin Records. Также включает ключевые совместные работы с Рюити Сакамото, Алезини и Андреони, Робертом Фриппом. В дополнение к ремиксам Ghosts и Bamboo Houses, альбом включает такие треки, как прекрасная Ride из сессий Secrets of the Beehive, две композиции, написанные с Биллом Фризеллом, и Cover Me with Flowers из сессий Dead Bees On A Cake, а также классическая Some Kind of Fool из японских сессий для Gentleman Take Polaroids.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - по цене 7450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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