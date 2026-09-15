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David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка

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David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 1
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 2
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 3
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 4
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 5
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 6
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 7
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 8
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 9
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 10
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 11
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 12
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 13
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 14
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 15
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 16
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 17
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 18
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 19
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 20
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 21
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 22
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 1
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 2
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 3
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 4
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 5
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 6
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 7
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 8
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 9
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 10
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 11
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 12
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 13
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 14
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 15
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 16
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 17
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 18
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 19
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 20
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 21
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 22
  • David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 450 руб. 
Начислим 252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695809
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка
7 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка

Впервые на виниле издается 29-трековая компиляция 2000 года, охватывающая карьеру Дэвида Сильвиана.. В подборку вошли ключевые песни из Japan и Rain Tree Crow, а также сольные годы Дэвида с Virgin Records. Также включает ключевые совместные работы с Рюити Сакамото, Алезини и Андреони, Робертом Фриппом. В дополнение к ремиксам Ghosts и Bamboo Houses, альбом включает такие треки, как прекрасная Ride из сессий Secrets of the Beehive, две композиции, написанные с Биллом Фризеллом, и Cover Me with Flowers из сессий Dead Bees On A Cake, а также классическая Some Kind of Fool из японских сессий для Gentleman Take Polaroids.

Отзывы о товаре David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Впервые на виниле издается 29-трековая компиляция 2000 года, охватывающая карьеру Дэвида Сильвиана.. В подборку вошли ключевые песни из Japan и Rain Tree Crow, а также сольные годы Дэвида с Virgin Records. Также включает ключевые совместные работы с Рюити Сакамото, Алезини и Андреони, Робертом Фриппом. В дополнение к ремиксам Ghosts и Bamboo Houses, альбом включает такие треки, как прекрасная Ride из сессий Secrets of the Beehive, две композиции, написанные с Биллом Фризеллом, и Cover Me with Flowers из сессий Dead Bees On A Cake, а также классическая Some Kind of Fool из японских сессий для Gentleman Take Polaroids.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая пластинка - по цене 7450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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