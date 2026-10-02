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Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка

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Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 1
Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 2
Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 3
Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 4
Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 5
Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 6
Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 7
Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 8
Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Brown Album
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 1
  • Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 2
  • Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 3
  • Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 4
  • Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 5
  • Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 6
  • Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 7
  • Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 8
  • Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402861
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Primus
filter_none Товар входит в коллекцию Primus

Коллекция Primus


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Brown Album
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка

Track List

A1The Return Of Sathington Willoughby5:04
A2Fisticuffs4:24
A3Golden Boy3:05
A4Over The Falls2:41
B1Shake Hands With Beef4:02
B2Camelback Cinema3:59
B3Hats Off1:57
B4Puddin' Taine3:37
C1Bob's Party Time Lounge4:43
C2Duchess And The Proverbial Mind Spread3:29
C3Restin' Bones3:29
D1Coddingtown2:52
D2Kalamazoo3:30
D3The Chastising Of Renegade5:02
D4Arnie3:54

Отзывы о товаре Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Brown Album
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Return Of Sathington Willoughby5:04
A2Fisticuffs4:24
A3Golden Boy3:05
A4Over The Falls2:41
B1Shake Hands With Beef4:02
B2Camelback Cinema3:59
B3Hats Off1:57
B4Puddin' Taine3:37
C1Bob's Party Time Lounge4:43
C2Duchess And The Proverbial Mind Spread3:29
C3Restin' Bones3:29
D1Coddingtown2:52
D2Kalamazoo3:30
D3The Chastising Of Renegade5:02
D4Arnie3:54
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Primus - Brown Album (0602557539462) виниловая пластинка - по цене 7100 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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