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Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка

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Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка - фото 1
Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка - фото 2
Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка - фото 3
Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка - фото 4
Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Miscellaneous Debris
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка - фото 1
  • Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка - фото 2
  • Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка - фото 3
  • Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка - фото 4
  • Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402862
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Primus
filter_none Товар входит в коллекцию Primus

Коллекция Primus


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567993285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Miscellaneous Debris
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intruder, Making Plans for Nigel, Sinister Exaggerator, Tippi Toes, Have A Cigar
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка

Track List

A1Intruder4:18
A2Making Plans For Nigel3:35
A3Sinister Exaggerator3:37
B1Tippi Toes1:26
B2Have A Cigar5:27

Отзывы о товаре Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567993285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Miscellaneous Debris
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Intruder, Making Plans for Nigel, Sinister Exaggerator, Tippi Toes, Have A Cigar
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Intruder4:18
A2Making Plans For Nigel3:35
A3Sinister Exaggerator3:37
B1Tippi Toes1:26
B2Have A Cigar5:27
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Primus - Miscellaneous Debris (0602567993285) виниловая пластинка - купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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