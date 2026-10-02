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Primus - Animals Should Not Try To Act Like People (EP) (0602567993353) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Primus - Animals Should Not Try To Act Like People (EP) (0602567993353) виниловая пластинка

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Primus - Animals Should Not Try To Act Like People (EP) (0602567993353) виниловая пластинка - фото 1
Primus - Animals Should Not Try To Act Like People (EP) (0602567993353) виниловая пластинка - фото 2
Primus - Animals Should Not Try To Act Like People (EP) (0602567993353) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Animals Should Not Try To Act Like People
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Primus - Animals Should Not Try To Act Like People (EP) (0602567993353) виниловая пластинка - фото 1
  • Primus - Animals Should Not Try To Act Like People (EP) (0602567993353) виниловая пластинка - фото 2
  • Primus - Animals Should Not Try To Act Like People (EP) (0602567993353) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402860
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Primus - Animals Should Not Try To Act Like People (EP) (0602567993353) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Primus
filter_none Товар входит в коллекцию Primus

Коллекция Primus


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567993353]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Animals Should Not Try To Act Like People
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Carpenter And The Dainty Bride, Pilcher's Squad, Mary The Ice Cube, The Last Superpower Aka Rapscallion, My Friend Fats
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Primus - Animals Should Not Try To Act Like People (EP) (0602567993353) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Carpenter And The Dainty Bride, Pilcher's Squad, Mary The Ice Cube, The Last Superpower Aka Rapscallion, My Friend Fats

Отзывы о товаре Primus - Animals Should Not Try To Act Like People (EP) (0602567993353) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602567993353]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Primus
Альбом (сингл)
Animals Should Not Try To Act Like People
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Carpenter And The Dainty Bride, Pilcher's Squad, Mary The Ice Cube, The Last Superpower Aka Rapscallion, My Friend Fats
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Carpenter And The Dainty Bride, Pilcher's Squad, Mary The Ice Cube, The Last Superpower Aka Rapscallion, My Friend Fats
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Primus - Animals Should Not Try To Act Like People (EP) (0602567993353) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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