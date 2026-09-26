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Yello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12" Clear) (0602445629411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12" Clear) (0602445629411) виниловая пластинка

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Yello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Clear) (0602445629411) виниловая пластинка - фото 1
Yello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Clear) (0602445629411) виниловая пластинка - фото 2
Yello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Clear) (0602445629411) виниловая пластинка - фото 3
Yello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Clear) (0602445629411) виниловая пластинка - фото 4
Yello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Clear) (0602445629411) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Claro Que Si
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Clear) (0602445629411) виниловая пластинка - фото 1
  • Yello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Clear) (0602445629411) виниловая пластинка - фото 2
  • Yello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Clear) (0602445629411) виниловая пластинка - фото 3
  • Yello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Clear) (0602445629411) виниловая пластинка - фото 4
  • Yello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12&quot; Clear) (0602445629411) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 090 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629940
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Yello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12" Clear) (0602445629411) виниловая пластинка
7 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445629411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Claro Que Si
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Yello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12" Clear) (0602445629411) виниловая пластинка

Claro Que Si - второй альбом Yello, выпущенный в 1981 году.. Лимитированное переиздание в двух конвертах на 180-гр чёрном виниле включает 12-дюймовый прозрачный винил с концертной записью от декабря 1983 года, когда Yello выступали в отеле The Roxy в Нью-Йорке. Yello - швейцарская группа, исполняющая электронную музыку. Коллектив был основан в 1979 году и на сегодняшний момент успел выпустить 20 альбомов и сборников. Композиции группы часто звучат в кино и на ТВ, среди самых известных можно отметить The Race, Oh Yeah и Vicious Games.

Отзывы о товаре Yello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12" Clear) (0602445629411) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445629411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1981
Исполнитель
Yello
Альбом (сингл)
Claro Que Si
Жанр
Synth-pop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Claro Que Si - второй альбом Yello, выпущенный в 1981 году.. Лимитированное переиздание в двух конвертах на 180-гр чёрном виниле включает 12-дюймовый прозрачный винил с концертной записью от декабря 1983 года, когда Yello выступали в отеле The Roxy в Нью-Йорке. Yello - швейцарская группа, исполняющая электронную музыку. Коллектив был основан в 1979 году и на сегодняшний момент успел выпустить 20 альбомов и сборников. Композиции группы часто звучат в кино и на ТВ, среди самых известных можно отметить The Race, Oh Yeah и Vicious Games.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yello - Claro Que Si (Reissue 2022) (Lp+12" Clear) (0602445629411) виниловая пластинка – стоимость товара 7090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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