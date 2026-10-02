Triptykon & The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Triptykon & The Metropole Orkest
Альбом (сингл)
Requiem
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 388226
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 100 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759764626]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Triptykon & The Metropole Orkest
Альбом (сингл)
Requiem
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Rex Irae (Requiem, Chapter One: Overture), Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition, Part 1), Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition, Part 2), Winter (Requiem, Chapter Three: Finale), Winter (Concert Rehearsal Take April 11, 2019)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
DVD в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Triptykon & The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка
Track List
|CD-1
|Rex Irae (Requiem, Chapter One: Overture)
|6:35
|CD-2
|Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition)
|32:29
|CD-3
|Winter (Requiem, Chapter Three: Finale)
|6:59
- Bonus Track -
|CD-4
|Winter (Concert Rehearsal Take April 11, 2019)
|4:46
|DVD-1
|Rex Irae (Requiem, Chapter One: Overture)
|6:35
|DVD-2
|Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition)
|32:29
|DVD-3
|Winter (Requiem, Chapter Three: Finale)
|6:59
|A1
|Rex Irae (Requiem, Chapter One: Overture)
|6:34
|A2
|Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition, Part 1)
|17:33
|B1
|Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition, Part 2)
|15:03
|B2
|Winter (Requiem, Chapter Three: Finale)
|7:03
|C
|Winter (Concert Rehearsal Take April 11, 2019)
|4:46
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитMeshell Ndegeocello - Bitter (coloured) (0081227880637) винилова...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитSonny Red - Out Of The Blue (Analogue, Tone Poet) (0602435381893...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитSonny Clark - My Conception (Analogue, Tone Poet) (0602435268248...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитMal Waldron - Mal 2 (Analogue, Original Jazz Classics) (08880725...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитStanley Turrentine - Rough 'N Tumble (Analogue, Tone Poet) (0602...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитJean Guillou - Bach: Toccatas Et Fugues (Analogue) (079651995033...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитCarol Kidd - Both Sides Now (Analogue) (0856276002367) виниловая...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитThe Piano Choir - Handscapes (Analogue) (5060149623121) винилова...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в Сплит5060149623374, Tapscott, Horace, Dial ‘B’ For Barbra (Analogue) ...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитVarious Artists - Blues Jam At Chess (Analogue) (5060149620083) ...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитTony Bennett & Bill Evans - The Tony Bennett/ Bill Evans Album (...
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в Сплит0802644581811, Wilson, Steven, Grace For Drowning виниловая плас...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759764626]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Triptykon & The Metropole Orkest
Альбом (сингл)
Requiem
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Rex Irae (Requiem, Chapter One: Overture), Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition, Part 1), Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition, Part 2), Winter (Requiem, Chapter Three: Finale), Winter (Concert Rehearsal Take April 11, 2019)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
DVD в комплекте
да
Страна производитель
США
Track List
|CD-1
|Rex Irae (Requiem, Chapter One: Overture)
|6:35
|CD-2
|Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition)
|32:29
|CD-3
|Winter (Requiem, Chapter Three: Finale)
|6:59
- Bonus Track -
|CD-4
|Winter (Concert Rehearsal Take April 11, 2019)
|4:46
|DVD-1
|Rex Irae (Requiem, Chapter One: Overture)
|6:35
|DVD-2
|Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition)
|32:29
|DVD-3
|Winter (Requiem, Chapter Three: Finale)
|6:59
|A1
|Rex Irae (Requiem, Chapter One: Overture)
|6:34
|A2
|Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition, Part 1)
|17:33
|B1
|Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition, Part 2)
|15:03
|B2
|Winter (Requiem, Chapter Three: Finale)
|7:03
|C
|Winter (Concert Rehearsal Take April 11, 2019)
|4:46
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Triptykon & The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - купить по цене 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Triptykon & The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка