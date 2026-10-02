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Triptykon & The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Triptykon & The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка

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Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 1
Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 2
Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 3
Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 4
Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 5
Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 6
Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 7
Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 8
Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 9
Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 10
Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Triptykon & The Metropole Orkest
Альбом (сингл)
Requiem
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 1
  • Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 2
  • Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 3
  • Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 4
  • Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 5
  • Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 6
  • Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 7
  • Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 8
  • Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 9
  • Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 10
  • Triptykon &amp; The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388226
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Triptykon & The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759764626]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Triptykon & The Metropole Orkest
Альбом (сингл)
Requiem
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Rex Irae (Requiem, Chapter One: Overture), Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition, Part 1), Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition, Part 2), Winter (Requiem, Chapter Three: Finale), Winter (Concert Rehearsal Take April 11, 2019)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
DVD в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Triptykon & The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка

Track List

CD-1Rex Irae (Requiem, Chapter One: Overture)6:35
CD-2Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition)32:29
CD-3Winter (Requiem, Chapter Three: Finale)6:59

- Bonus Track -

CD-4Winter (Concert Rehearsal Take April 11, 2019)4:46
DVD-1Rex Irae (Requiem, Chapter One: Overture)6:35
DVD-2Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition)32:29
DVD-3Winter (Requiem, Chapter Three: Finale)6:59
A1Rex Irae (Requiem, Chapter One: Overture)6:34
A2Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition, Part 1)17:33
B1Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition, Part 2)15:03
B2Winter (Requiem, Chapter Three: Finale)7:03
CWinter (Concert Rehearsal Take April 11, 2019)4:46

Отзывы о товаре Triptykon & The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190759764626]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Triptykon & The Metropole Orkest
Альбом (сингл)
Requiem
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Rex Irae (Requiem, Chapter One: Overture), Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition, Part 1), Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition, Part 2), Winter (Requiem, Chapter Three: Finale), Winter (Concert Rehearsal Take April 11, 2019)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
DVD в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание

Track List

CD-1Rex Irae (Requiem, Chapter One: Overture)6:35
CD-2Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition)32:29
CD-3Winter (Requiem, Chapter Three: Finale)6:59

- Bonus Track -

CD-4Winter (Concert Rehearsal Take April 11, 2019)4:46
DVD-1Rex Irae (Requiem, Chapter One: Overture)6:35
DVD-2Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition)32:29
DVD-3Winter (Requiem, Chapter Three: Finale)6:59
A1Rex Irae (Requiem, Chapter One: Overture)6:34
A2Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition, Part 1)17:33
B1Grave Eternal (Requiem, Chapter Two: Transition, Part 2)15:03
B2Winter (Requiem, Chapter Three: Finale)7:03
CWinter (Concert Rehearsal Take April 11, 2019)4:46
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Доставка
Отзывы


Triptykon & The Metropole Orkest - Requiem (Live At Roadburn 2019) (coloured) (0190759764626) виниловая пластинка - купить по цене 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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