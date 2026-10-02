Bruce Springsteen - The Ghost Of Tom Joad (0889854601713) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
В наличии
Код товара: 185054
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bruce Springsteen - The Ghost Of Tom Joad (0889854601713) виниловая пластинка
Track List
|A1
|The Ghost Of Tom Joad
|4:23
|A2
|Straight Time
|3:25
|A3
|Highway 29
|3:39
|A4
|Youngstown
|3:52
|A5
|Sinaloa Cowboys
|3:51
|A6
|The Line
|5:14
|B1
|Balboa Park
|3:19
|B2
|Dry Lightning
|3:30
|B3
|The New Timer
|5:45
|B4
|Across The Border
|5:24
|B5
|Galveston Bay
|5:04
|B6
|My Best Was Never Good Enough
|2:00
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|The Ghost Of Tom Joad
|4:23
|A2
|Straight Time
|3:25
|A3
|Highway 29
|3:39
|A4
|Youngstown
|3:52
|A5
|Sinaloa Cowboys
|3:51
|A6
|The Line
|5:14
|B1
|Balboa Park
|3:19
|B2
|Dry Lightning
|3:30
|B3
|The New Timer
|5:45
|B4
|Across The Border
|5:24
|B5
|Galveston Bay
|5:04
|B6
|My Best Was Never Good Enough
|2:00
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bruce Springsteen - The Ghost Of Tom Joad (0889854601713) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3270 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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