Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 192208
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758206615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Born To Run, Thunder Road, Badlands, The River, Hungry Heart, Atlantic City, Dancing In The Dark, Born In The U.S.A., My Hometown, Glory Days, Brilliant Disguise, Human Touch, Better Days, Streets Of Philadelphia, Secret Garden, Murder Incorporated, Blood Brothers, This Hard Land
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка
Первоначально выпущенный в 1995 году Greatest Hits был первой коллекцией главных синглов из первых двух десятилетий карьеры Брюса Спрингстина и начал новую захватывающую главу в истории музыканта с тремя совершенно новыми песнями, записанными с The E Street Band после почти десятилетнего перерыва. Долгое время недоступная на виниле, эта пластинка собрана из блестящих ремастированных записей дискографии Спрингстина знаменитым звукорежиссером, обладателем Грэмми Бобом Людвигом. Вслед за цветным лимитированным изданием для RSD, в июле 2018 года было выпущено данное регулярное издание альбома на черном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758206615]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Born To Run, Thunder Road, Badlands, The River, Hungry Heart, Atlantic City, Dancing In The Dark, Born In The U.S.A., My Hometown, Glory Days, Brilliant Disguise, Human Touch, Better Days, Streets Of Philadelphia, Secret Garden, Murder Incorporated, Blood Brothers, This Hard Land
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Первоначально выпущенный в 1995 году Greatest Hits был первой коллекцией главных синглов из первых двух десятилетий карьеры Брюса Спрингстина и начал новую захватывающую главу в истории музыканта с тремя совершенно новыми песнями, записанными с The E Street Band после почти десятилетнего перерыва. Долгое время недоступная на виниле, эта пластинка собрана из блестящих ремастированных записей дискографии Спрингстина знаменитым звукорежиссером, обладателем Грэмми Бобом Людвигом. Вслед за цветным лимитированным изданием для RSD, в июле 2018 года было выпущено данное регулярное издание альбома на черном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bruce Springsteen - Greatest Hits (0190758206615) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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