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OST - Godzilla 2000: Millennium (Takayuki Hattori) (0810041488381) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Godzilla 2000: Millennium (Takayuki Hattori) (0810041488381) виниловая пластинка

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OST - Godzilla 2000: Millennium (Takayuki Hattori) (0810041488381) виниловая пластинка - фото 1
OST - Godzilla 2000: Millennium (Takayuki Hattori) (0810041488381) виниловая пластинка - фото 2
OST - Godzilla 2000: Millennium (Takayuki Hattori) (0810041488381) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Godzilla 2000: Millennium
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Godzilla 2000: Millennium (Takayuki Hattori) (0810041488381) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Godzilla 2000: Millennium (Takayuki Hattori) (0810041488381) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Godzilla 2000: Millennium (Takayuki Hattori) (0810041488381) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707117
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Godzilla 2000: Millennium (Takayuki Hattori) (0810041488381) виниловая пластинка
7 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041488381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Godzilla 2000: Millennium
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title - Godzilla 2000: Millennium, The Giant Tail, Facing Fear, A Close Call, Godzilla Appears in Nemuro, The Earth Invasion, Before The Explosion, Millennium, In The Ocean Depths, A Sleeep Of 60 Million Years, The Object From Outer Space: Unusual Phenomenon 1, The Self Defence Force Mobilizes, Godzilla’s Theme 2000: Millennium, End Title – The Feared God: Godzilla (Version B), The Object From Outer Space: Flight, Godzilla Lands, Eerie Silence 1, Eerie Silence 2, Ominous Premonition, The Wo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Godzilla 2000: Millennium (Takayuki Hattori) (0810041488381) виниловая пластинка

Саундтрек к японскому фантастическому фильму «Godzilla 2000: Millennium», 23-му фильму серии «Годзилла», выпущенному в 1999 году. Издание на виниле в гейтфолде. Музыку для Godzilla 2000 написал Такаюки Хаттори, который ранее написал музыку для «Godzilla vs. SpaceGodzilla» (1994). Музыка Хаттори во многом о настроении, композитор привносит чувство лиричности в действие, но, конечно, он также знает, как заставить нас волноваться перед появлением Годзиллы. Хаттори делает это с помощью захватывающей новой темы для Big G, которая идеально передает величие и огромную силу существа. Также есть фантастическая пьеса для НЛО с чудесным первобытным битом, и, конечно, классическая тема Акиры Ифукубе для Годзиллы возвращается с размахом.



Теги товара: Кинематограф

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Характеристики
Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041488381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Godzilla 2000: Millennium
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Main Title - Godzilla 2000: Millennium, The Giant Tail, Facing Fear, A Close Call, Godzilla Appears in Nemuro, The Earth Invasion, Before The Explosion, Millennium, In The Ocean Depths, A Sleeep Of 60 Million Years, The Object From Outer Space: Unusual Phenomenon 1, The Self Defence Force Mobilizes, Godzilla’s Theme 2000: Millennium, End Title – The Feared God: Godzilla (Version B), The Object From Outer Space: Flight, Godzilla Lands, Eerie Silence 1, Eerie Silence 2, Ominous Premonition, The Wo
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек к японскому фантастическому фильму «Godzilla 2000: Millennium», 23-му фильму серии «Годзилла», выпущенному в 1999 году. Издание на виниле в гейтфолде. Музыку для Godzilla 2000 написал Такаюки Хаттори, который ранее написал музыку для «Godzilla vs. SpaceGodzilla» (1994). Музыка Хаттори во многом о настроении, композитор привносит чувство лиричности в действие, но, конечно, он также знает, как заставить нас волноваться перед появлением Годзиллы. Хаттори делает это с помощью захватывающей новой темы для Big G, которая идеально передает величие и огромную силу существа. Также есть фантастическая пьеса для НЛО с чудесным первобытным битом, и, конечно, классическая тема Акиры Ифукубе для Годзиллы возвращается с размахом.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Godzilla 2000: Millennium (Takayuki Hattori) (0810041488381) виниловая пластинка – стоимость товара 7570 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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