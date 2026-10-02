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Bruce Springsteen - The Album Collection (1987 - 1996) (Box) (0889854601812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bruce Springsteen - The Album Collection (1987 - 1996) (Box) (0889854601812) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Springsteen, Bruce, The Album Collection Vol. 2, 1987-1996
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 250 руб. 
Начислим 750 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185053
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Bruce Springsteen - The Album Collection (1987 - 1996) (Box) (0889854601812) виниловая пластинка
26 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE
filter_none Товар входит в коллекцию SPRINGSTEEN, BRUCE

Коллекция SPRINGSTEEN, BRUCE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Springsteen - The Album Collection (1987 - 1996) (Box) (0889854601812) виниловая пластинка

Track List

Tunnel Of Love

A1Ain't Got You
A2Tougher Than The Rest
A3All That Heaven Will Allow
B1Spare Parts
B2Cautious Man
B3Walk Like A Man
C1Tunnel Of Love
C2Two Faces
C3Brilliant Disguise
D1One Step Up
D2When You're Alone
D3Valentine's Day

Human Touch

E1Human Touch
E2Soul Driver
E357 Channels (And Notin' On)
F1Cross My Heart
F2Gloria's Eyes
F3With Every Wish
F4Roll Of The Dice
G1Real World
G2All Or Nothin' At All
G3Man's Job
H1I Wish I Were Blind
H2The Long Goodbye
H3Real Man
H4Pony Boy

Lucky Town

I1Better Days
I2Lucky Town
I3Local Hero
I4If I Should Fall Behind
I5Leap Of Faith
J1The Big Muddy
J2Living Proof
J3Book Of Dreams
J4Souls Of The Departed
J5My Beautiful Reward

In Concert - Mtv Plugged

K1Red Headed Woman
K2Better Days
K3Atlantic City
K4Darkness On The Edge Of Town
L1Man's Job
L2Human Touch
L3Lucky Town
M1I Wish I Were Blind
M2Thunder Road
M3Light Of Day
N1If I Should Fall Behind
N2Living Proof
N3My Beautiful Reward

The Ghost Of Tom Joad

O1The Ghost Of Tom Joad
O2Straight Time
O3Highway 29
O4Youngstown
O5Sinaloa Cowboys
O6The Line
P1Balboa Park
P2Dry Lightning
P3The New Timer
P4Across The Border
P5Galveston Bay
P6My Best Was Never Good Enough

Chimes Of Freedom

Q1Tougher Than The Rest (Live)
Q2Be True (Live)
R1Chimes Of Freedom (Live)
R2Born To Run (Live - Acoustic)

Blood Brothers

S1Blood Brothers (Alternate Version)
S2High Hopes
T1Murder Incorporated (Live From Tramps)
T2Secret Garden (With Strings)
T3Without You

Отзывы о товаре Bruce Springsteen - The Album Collection (1987 - 1996) (Box) (0889854601812) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

Tunnel Of Love

A1Ain't Got You
A2Tougher Than The Rest
A3All That Heaven Will Allow
B1Spare Parts
B2Cautious Man
B3Walk Like A Man
C1Tunnel Of Love
C2Two Faces
C3Brilliant Disguise
D1One Step Up
D2When You're Alone
D3Valentine's Day

Human Touch

E1Human Touch
E2Soul Driver
E357 Channels (And Notin' On)
F1Cross My Heart
F2Gloria's Eyes
F3With Every Wish
F4Roll Of The Dice
G1Real World
G2All Or Nothin' At All
G3Man's Job
H1I Wish I Were Blind
H2The Long Goodbye
H3Real Man
H4Pony Boy

Lucky Town

I1Better Days
I2Lucky Town
I3Local Hero
I4If I Should Fall Behind
I5Leap Of Faith
J1The Big Muddy
J2Living Proof
J3Book Of Dreams
J4Souls Of The Departed
J5My Beautiful Reward

In Concert - Mtv Plugged

K1Red Headed Woman
K2Better Days
K3Atlantic City
K4Darkness On The Edge Of Town
L1Man's Job
L2Human Touch
L3Lucky Town
M1I Wish I Were Blind
M2Thunder Road
M3Light Of Day
N1If I Should Fall Behind
N2Living Proof
N3My Beautiful Reward

The Ghost Of Tom Joad

O1The Ghost Of Tom Joad
O2Straight Time
O3Highway 29
O4Youngstown
O5Sinaloa Cowboys
O6The Line
P1Balboa Park
P2Dry Lightning
P3The New Timer
P4Across The Border
P5Galveston Bay
P6My Best Was Never Good Enough

Chimes Of Freedom

Q1Tougher Than The Rest (Live)
Q2Be True (Live)
R1Chimes Of Freedom (Live)
R2Born To Run (Live - Acoustic)

Blood Brothers

S1Blood Brothers (Alternate Version)
S2High Hopes
T1Murder Incorporated (Live From Tramps)
T2Secret Garden (With Strings)
T3Without You
Самовывоз
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Отзывы


Bruce Springsteen - The Album Collection (1987 - 1996) (Box) (0889854601812) виниловая пластинка - по цене 26250 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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