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Simon & Garfunkel - Greatest Hits (0190758176611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Simon & Garfunkel - Greatest Hits (0190758176611) виниловая пластинка

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Simon &amp; Garfunkel - Greatest Hits (0190758176611) виниловая пластинка - фото 1
Simon &amp; Garfunkel - Greatest Hits (0190758176611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simon &amp; Garfunkel - Greatest Hits (0190758176611) виниловая пластинка - фото 1
  • Simon &amp; Garfunkel - Greatest Hits (0190758176611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388116
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Simon & Garfunkel - Greatest Hits (0190758176611) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SIMON & GARFUNKEL
filter_none Товар входит в коллекцию SIMON & GARFUNKEL

Коллекция SIMON & GARFUNKEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758176611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Mrs. Robinson, For Emily, Whenever I May Find Her, The Boxer, The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy), The Sound Of Silence, I Am A Rock, Scarborough Fair / Canticle, Homeward Bound, Bridge Over Troubled Water, America, Kathy's Song, El Condor Pasa (If I Could), Bookends, Cecilia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simon & Garfunkel - Greatest Hits (0190758176611) виниловая пластинка

Track List

A1Mrs. Robinson4:02
A2For Emily, Whenever I May Find Her2:04
A3The Boxer5:07
A4The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)1:43
A5The Sound Of Silence3:02
A6I Am A Rock2:50
A7Scarborough Fair / Canticle3:08
B1Homeward Bound2:30
B2Bridge Over Troubled Water4:52
B3America3:34
B4Kathy's Song3:16
B5El Condor Pasa (If I Could)3:06
B6Bookends1:16
B7Cecilia2:55

Отзывы о товаре Simon & Garfunkel - Greatest Hits (0190758176611) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758176611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Mrs. Robinson, For Emily, Whenever I May Find Her, The Boxer, The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy), The Sound Of Silence, I Am A Rock, Scarborough Fair / Canticle, Homeward Bound, Bridge Over Troubled Water, America, Kathy's Song, El Condor Pasa (If I Could), Bookends, Cecilia
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание

Track List

A1Mrs. Robinson4:02
A2For Emily, Whenever I May Find Her2:04
A3The Boxer5:07
A4The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)1:43
A5The Sound Of Silence3:02
A6I Am A Rock2:50
A7Scarborough Fair / Canticle3:08
B1Homeward Bound2:30
B2Bridge Over Troubled Water4:52
B3America3:34
B4Kathy's Song3:16
B5El Condor Pasa (If I Could)3:06
B6Bookends1:16
B7Cecilia2:55
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Simon & Garfunkel - Greatest Hits (0190758176611) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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