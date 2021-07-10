Top.Mail.Ru
Simon & Garfunkel, The Graduate (Ost) (0888750497116) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Simon & Garfunkel, The Graduate (Ost) (0888750497116) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Simon &amp; Garfunkel, The Graduate (Ost)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 185038
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SIMON & GARFUNKEL
filter_none Товар входит в коллекцию SIMON & GARFUNKEL

Коллекция SIMON & GARFUNKEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simon & Garfunkel, The Graduate (Ost) (0888750497116) виниловая пластинка

Track List

A1Simon & Garfunkel – The Sounds Of Silence3:05
A2Dave Grusin – The Singleman Party Foxtrot2:50
A3Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson1:11
A4Dave Grusin – Sunporch Cha-Cha-Cha2:51
A5Simon & Garfunkel – Scarborough Fair / Canticle (Interlude)1:39
A6Dave Grusin – On The Strip1:59
A7Simon & Garfunkel – April Come She Will1:49
A8Dave Grusin – The Folks2:27
B1Simon & Garfunkel – Scarborough Fair / Canticle6:22
B2Dave Grusin – A Great Effect4:05
B3Simon & Garfunkel – The Big Bright Green Pleasure Machine1:43
B4Dave Grusin – Whew2:10
B5Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson1:12
B6Simon & Garfunkel – The Sounds Of Silence3:08

Отзывы о товаре Simon & Garfunkel, The Graduate (Ost) (0888750497116) виниловая пластинка

10.07.2021
Юрий

Достоинства:
Несмотря на простое оформление, всё сделано качественно: внешний конверт - из плотного картона, оформление соответствует оригинальному, 1968 года выпуска.
Диск довольно ровный, отсутствуют щелчки, шумы и прочие дефекты.
Украшение альбома - песни Саймона и Гарфанкела, хиты конца 60х годов.

Недостатки:
Внутренний конверт - бумажный, без полиэтиленовой плёнки.

Комментарий:
Диск является саундтреком к фильму Выпускник.
Песни Саймона и Гарфанкела и оркестровые произведения Дэвида Грусина, которые также присутствуют на диске, позволяют погрузится в атмосферу популярной музыки 60х годов. Любители музыки тех лет будут довольны.
Вполне возможно, что прослушав диск, кто-то захочет посмотреть сам фильм.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание

Track List

A1Simon & Garfunkel – The Sounds Of Silence3:05
A2Dave Grusin – The Singleman Party Foxtrot2:50
A3Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson1:11
A4Dave Grusin – Sunporch Cha-Cha-Cha2:51
A5Simon & Garfunkel – Scarborough Fair / Canticle (Interlude)1:39
A6Dave Grusin – On The Strip1:59
A7Simon & Garfunkel – April Come She Will1:49
A8Dave Grusin – The Folks2:27
B1Simon & Garfunkel – Scarborough Fair / Canticle6:22
B2Dave Grusin – A Great Effect4:05
B3Simon & Garfunkel – The Big Bright Green Pleasure Machine1:43
B4Dave Grusin – Whew2:10
B5Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson1:12
B6Simon & Garfunkel – The Sounds Of Silence3:08
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.07.2021
Юрий

Достоинства:
Несмотря на простое оформление, всё сделано качественно: внешний конверт - из плотного картона, оформление соответствует оригинальному, 1968 года выпуска.
Диск довольно ровный, отсутствуют щелчки, шумы и прочие дефекты.
Украшение альбома - песни Саймона и Гарфанкела, хиты конца 60х годов.

Недостатки:
Внутренний конверт - бумажный, без полиэтиленовой плёнки.

Комментарий:
Диск является саундтреком к фильму Выпускник.
Песни Саймона и Гарфанкела и оркестровые произведения Дэвида Грусина, которые также присутствуют на диске, позволяют погрузится в атмосферу популярной музыки 60х годов. Любители музыки тех лет будут довольны.
Вполне возможно, что прослушав диск, кто-то захочет посмотреть сам фильм.


Simon & Garfunkel, The Graduate (Ost) (0888750497116) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...