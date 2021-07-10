Simon & Garfunkel, The Graduate (Ost) (0888750497116) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 185038
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simon & Garfunkel, The Graduate (Ost) (0888750497116) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Simon & Garfunkel – The Sounds Of Silence
|3:05
|A2
|Dave Grusin – The Singleman Party Foxtrot
|2:50
|A3
|Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson
|1:11
|A4
|Dave Grusin – Sunporch Cha-Cha-Cha
|2:51
|A5
|Simon & Garfunkel – Scarborough Fair / Canticle (Interlude)
|1:39
|A6
|Dave Grusin – On The Strip
|1:59
|A7
|Simon & Garfunkel – April Come She Will
|1:49
|A8
|Dave Grusin – The Folks
|2:27
|B1
|Simon & Garfunkel – Scarborough Fair / Canticle
|6:22
|B2
|Dave Grusin – A Great Effect
|4:05
|B3
|Simon & Garfunkel – The Big Bright Green Pleasure Machine
|1:43
|B4
|Dave Grusin – Whew
|2:10
|B5
|Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson
|1:12
|B6
|Simon & Garfunkel – The Sounds Of Silence
|3:08
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Track List
|A1
|Simon & Garfunkel – The Sounds Of Silence
|3:05
|A2
|Dave Grusin – The Singleman Party Foxtrot
|2:50
|A3
|Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson
|1:11
|A4
|Dave Grusin – Sunporch Cha-Cha-Cha
|2:51
|A5
|Simon & Garfunkel – Scarborough Fair / Canticle (Interlude)
|1:39
|A6
|Dave Grusin – On The Strip
|1:59
|A7
|Simon & Garfunkel – April Come She Will
|1:49
|A8
|Dave Grusin – The Folks
|2:27
|B1
|Simon & Garfunkel – Scarborough Fair / Canticle
|6:22
|B2
|Dave Grusin – A Great Effect
|4:05
|B3
|Simon & Garfunkel – The Big Bright Green Pleasure Machine
|1:43
|B4
|Dave Grusin – Whew
|2:10
|B5
|Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson
|1:12
|B6
|Simon & Garfunkel – The Sounds Of Silence
|3:08
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Несмотря на простое оформление, всё сделано качественно: внешний конверт - из плотного картона, оформление соответствует оригинальному, 1968 года выпуска.
Диск довольно ровный, отсутствуют щелчки, шумы и прочие дефекты.
Украшение альбома - песни Саймона и Гарфанкела, хиты конца 60х годов.
Недостатки:
Внутренний конверт - бумажный, без полиэтиленовой плёнки.
Комментарий:
Диск является саундтреком к фильму Выпускник.
Песни Саймона и Гарфанкела и оркестровые произведения Дэвида Грусина, которые также присутствуют на диске, позволяют погрузится в атмосферу популярной музыки 60х годов. Любители музыки тех лет будут довольны.
Вполне возможно, что прослушав диск, кто-то захочет посмотреть сам фильм.
Simon & Garfunkel, The Graduate (Ost) (0888750497116) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Simon & Garfunkel, The Graduate (Ost) (0888750497116) виниловая пластинка
Достоинства:
Несмотря на простое оформление, всё сделано качественно: внешний конверт - из плотного картона, оформление соответствует оригинальному, 1968 года выпуска.
Диск довольно ровный, отсутствуют щелчки, шумы и прочие дефекты.
Украшение альбома - песни Саймона и Гарфанкела, хиты конца 60х годов.
Недостатки:
Внутренний конверт - бумажный, без полиэтиленовой плёнки.
Комментарий:
Диск является саундтреком к фильму Выпускник.
Песни Саймона и Гарфанкела и оркестровые произведения Дэвида Грусина, которые также присутствуют на диске, позволяют погрузится в атмосферу популярной музыки 60х годов. Любители музыки тех лет будут довольны.
Вполне возможно, что прослушав диск, кто-то захочет посмотреть сам фильм.