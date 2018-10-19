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Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water (0190758749815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water (0190758749815) виниловая пластинка

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Simon &amp; Garfunkel, Bridge Over Troubled Water (0190758749815) виниловая пластинка - фото 1
Simon &amp; Garfunkel, Bridge Over Troubled Water (0190758749815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
BRIDGE OVER TROUBLED WATER
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simon &amp; Garfunkel, Bridge Over Troubled Water (0190758749815) виниловая пластинка - фото 1
  • Simon &amp; Garfunkel, Bridge Over Troubled Water (0190758749815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185035
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water (0190758749815) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SIMON & GARFUNKEL
filter_none Товар входит в коллекцию SIMON & GARFUNKEL

Коллекция SIMON & GARFUNKEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
BRIDGE OVER TROUBLED WATER
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water (0190758749815) виниловая пластинка

Track List

A1Bridge Over Troubled Water
A2El Condor Pasa
A3Cecilia
A4Keep The Customer Satisfied
A5So Long, Frank Lloyd Wright
B1The Boxer
B2Baby Driver
B3The Only Living Boy In New York
B4Why Don't You Write Me
B5Bye Bye Love
B6Song For The Asking

Отзывы о товаре Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water (0190758749815) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
BRIDGE OVER TROUBLED WATER
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Bridge Over Troubled Water
A2El Condor Pasa
A3Cecilia
A4Keep The Customer Satisfied
A5So Long, Frank Lloyd Wright
B1The Boxer
B2Baby Driver
B3The Only Living Boy In New York
B4Why Don't You Write Me
B5Bye Bye Love
B6Song For The Asking
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water (0190758749815) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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