Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water (0190758749815) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
BRIDGE OVER TROUBLED WATER
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 185035
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2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
BRIDGE OVER TROUBLED WATER
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water (0190758749815) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Bridge Over Troubled Water
|A2
|El Condor Pasa
|A3
|Cecilia
|A4
|Keep The Customer Satisfied
|A5
|So Long, Frank Lloyd Wright
|B1
|The Boxer
|B2
|Baby Driver
|B3
|The Only Living Boy In New York
|B4
|Why Don't You Write Me
|B5
|Bye Bye Love
|B6
|Song For The Asking
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
BRIDGE OVER TROUBLED WATER
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Bridge Over Troubled Water
|A2
|El Condor Pasa
|A3
|Cecilia
|A4
|Keep The Customer Satisfied
|A5
|So Long, Frank Lloyd Wright
|B1
|The Boxer
|B2
|Baby Driver
|B3
|The Only Living Boy In New York
|B4
|Why Don't You Write Me
|B5
|Bye Bye Love
|B6
|Song For The Asking
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Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water (0190758749815) виниловая пластинка - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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