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Simon & Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Simon & Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка

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Simon &amp; Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка - фото 1
Simon &amp; Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка - фото 2
Simon &amp; Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
BOOKENDS
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simon &amp; Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка - фото 1
  • Simon &amp; Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка - фото 2
  • Simon &amp; Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 185034
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Simon & Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка
3 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SIMON & GARFUNKEL
filter_none Товар входит в коллекцию SIMON & GARFUNKEL

Коллекция SIMON & GARFUNKEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758749716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
BOOKENDS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Bookends Theme, Save The Life Of My Child, America, Overs, Voices Of Old People, Old Friends, Bookends Theme, Fakin' It, Punky's Dilemma, Mrs. Robinson (From The Motion Picture "The Graduate"), A Hazy Shade Of Winter, At The Zoo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simon & Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка

Track List

A1Bookends Theme
A2Save The Life Of My Child
A3America
A4Overs
A5Voices Of Old People
A6Old Friends
B1Bookends Theme
B2Fakin' It
B3Punky's Dilemma
B4Mrs. Robinson (From The Motion Picture "The Graduate")
B5A Hazy Shade Of Winter
B6At The Zoo

Отзывы о товаре Simon & Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758749716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
BOOKENDS
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Bookends Theme, Save The Life Of My Child, America, Overs, Voices Of Old People, Old Friends, Bookends Theme, Fakin' It, Punky's Dilemma, Mrs. Robinson (From The Motion Picture "The Graduate"), A Hazy Shade Of Winter, At The Zoo
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Bookends Theme
A2Save The Life Of My Child
A3America
A4Overs
A5Voices Of Old People
A6Old Friends
B1Bookends Theme
B2Fakin' It
B3Punky's Dilemma
B4Mrs. Robinson (From The Motion Picture "The Graduate")
B5A Hazy Shade Of Winter
B6At The Zoo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Simon & Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка - по цене 3810 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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