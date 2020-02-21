Top.Mail.Ru
Demons & Wizards - III (0194397147612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Demons & Wizards - III (0194397147612) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Demons &amp; Wizards - III (0194397147612) виниловая пластинка - фото 1
Demons &amp; Wizards - III (0194397147612) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.02.2020
Исполнитель
DEMONS & WIZARDS
Альбом (сингл)
III
Жанр
Зарубежный метал
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Demons &amp; Wizards - III (0194397147612) виниловая пластинка - фото 1
  • Demons &amp; Wizards - III (0194397147612) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387486
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Demons & Wizards - III (0194397147612) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.02.2020
Исполнитель
DEMONS & WIZARDS
Альбом (сингл)
III
Жанр
Зарубежный метал
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Demons & Wizards - III (0194397147612) виниловая пластинка

Track List

A1Diabolic8:04
A2Invincible4:38
A3Wolves In Winter4:21
A4Final Warning3:46
B1Timeless Spirit9:21
B2Dark Side Of Her Majesty4:42
B3Midas Disease4:40
B4New Dawn4:23
C1Universal Truth5:09
C2Split6:07
C3Children Of Cain10:07

Отзывы о товаре Demons & Wizards - III (0194397147612) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.94E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
21.02.2020
Исполнитель
DEMONS & WIZARDS
Альбом (сингл)
III
Жанр
Зарубежный метал
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1Diabolic8:04
A2Invincible4:38
A3Wolves In Winter4:21
A4Final Warning3:46
B1Timeless Spirit9:21
B2Dark Side Of Her Majesty4:42
B3Midas Disease4:40
B4New Dawn4:23
C1Universal Truth5:09
C2Split6:07
C3Children Of Cain10:07
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Demons & Wizards - III (0194397147612) виниловая пластинка - стоимость товара 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...