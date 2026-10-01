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Simon & Garfunkel - The Concert In Central Park (0889854344313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Simon & Garfunkel - The Concert In Central Park (0889854344313) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Simon and Garfunkel, The Concert In Central Park
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 166036
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Коллекция SIMON & GARFUNKEL
filter_none Товар входит в коллекцию SIMON & GARFUNKEL

Коллекция SIMON & GARFUNKEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simon & Garfunkel - The Concert In Central Park (0889854344313) виниловая пластинка

Track List

A1Mrs. Robinson
A2Homeward Bound
A3America
A4Me And Julio Down By The Schoolyard
A5Scarborough Fair
B1April Come She Will
B2Wake Up Little Susie
B3Still Crazy After All These Years
B4American Tune
B5Late In The Evening
C1Slip Slidin' Away
C2A Heart In New York
C3Kodachrome / Mabellene
C4Bridge Over Troubled Water
D1Fifty Ways To Leave Your Lover
D2The Boxer
D3Old Friends
D4The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)
D5The Sound Of Silence

Отзывы о товаре Simon & Garfunkel - The Concert In Central Park (0889854344313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Mrs. Robinson
A2Homeward Bound
A3America
A4Me And Julio Down By The Schoolyard
A5Scarborough Fair
B1April Come She Will
B2Wake Up Little Susie
B3Still Crazy After All These Years
B4American Tune
B5Late In The Evening
C1Slip Slidin' Away
C2A Heart In New York
C3Kodachrome / Mabellene
C4Bridge Over Troubled Water
D1Fifty Ways To Leave Your Lover
D2The Boxer
D3Old Friends
D4The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)
D5The Sound Of Silence
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Доставка
Отзывы


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