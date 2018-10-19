Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (0190758749617) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
PARSLEY, SAGE, ROSEMARY AND THYME
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб.
В наличии
Код товара: 185036
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3 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
PARSLEY, SAGE, ROSEMARY AND THYME
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (0190758749617) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Scarborough Fair / Canticle
|3:13
|A2
|Patterns
|2:45
|A3
|Cloudy
|2:13
|A4
|Homeward Bound
|2:32
|A5
|The Big Bright Green Pleasure Machine
|2:47
|A6
|The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)
|1:49
|B1
|The Dangling Conversation
|2:41
|B2
|Flowers Never Bend With The Rainfall
|2:15
|B3
|A Simple Desultory Philippic (Or How I Was Robert McNamera'd Into Submission)
|2:15
|B4
|For Emily, Whenever I May Find Her
|2:08
|B5
|A Poem On The Underground Wall
|1:59
|B6
|7 O'Clock News / Silent Night
|2:04
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.10.2018
Исполнитель
SIMON & GARFUNKEL
Альбом (сингл)
PARSLEY, SAGE, ROSEMARY AND THYME
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Scarborough Fair / Canticle
|3:13
|A2
|Patterns
|2:45
|A3
|Cloudy
|2:13
|A4
|Homeward Bound
|2:32
|A5
|The Big Bright Green Pleasure Machine
|2:47
|A6
|The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)
|1:49
|B1
|The Dangling Conversation
|2:41
|B2
|Flowers Never Bend With The Rainfall
|2:15
|B3
|A Simple Desultory Philippic (Or How I Was Robert McNamera'd Into Submission)
|2:15
|B4
|For Emily, Whenever I May Find Her
|2:08
|B5
|A Poem On The Underground Wall
|1:59
|B6
|7 O'Clock News / Silent Night
|2:04
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary And Thyme (0190758749617) виниловая пластинка - по цене 3690 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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