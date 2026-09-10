Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper Panel LL RA8903 Wide

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Характеристики
Тип товара
Панель светоформирующая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387216
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Панель Lastolite LL LB8968 можно перемещать в любое положение вдоль алюминиевой штанги, создавая единую полосу света или разделяя свет на две полосы по обе стороны от черной панели. Эти варианты положений помогают формировать уникальный световой эффект, что позволяет фотографу быть настолько креативным, насколько он пожелает. Панель также может использоваться для маскировки фотографа при работе с источником HiLite, располагающимся непосредственно за фотографом и перед объектом съемки. Стоя перед панелью, фотограф может быть уверен, что его силуэт не появится в глазах того, кого он снимает (см. видео в описании). Светоформирующая панель очень легко размещается на фоне HiLite. Она поставляется со складной алюминиевой трубкой, которая просто крепится к верхней части HiLite, а затем на нее вешается панель.
Панель Lastolite LL LB8968 можно перемещать в любое положение вдоль алюминиевой штанги, создавая единую полосу света или разделяя свет на две полосы по обе стороны от черной панели. Эти варианты положений помогают формировать уникальный световой эффект, что позволяет фотографу быть настолько креативным, насколько он пожелает. Панель также может использоваться для маскировки фотографа при работе с источником HiLite, располагающимся непосредственно за фотографом и перед объектом съемки. Стоя перед панелью, фотограф может быть уверен, что его силуэт не появится в глазах того, кого он снимает (см. видео в описании). Светоформирующая панель очень легко размещается на фоне HiLite. Она поставляется со складной алюминиевой трубкой, которая просто крепится к верхней части HiLite, а затем на нее вешается панель.
Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper Panel LL RA8903 Wide - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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