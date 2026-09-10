Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper Panel LL RA8902 Narrow
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Панель светоформирующая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387215
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Панель светоформирующая
Материал
алюминий
Цвет
серебряный
Ширина, см
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х65х6
Вес, кг.
1
Описание товара Панель светоформирующая Lastolite HiLite Shaper Panel LL RA8902 Narrow
Легкая разборная алюминиевая рама Lastolite LR812 предназначена для тканевых полотен системы Skylite Rapid Frame. Жесткая конструкция соединения элементов позволяет работать даже в ветреную погоду. Большой выбор дополнительный полотен обеспечивает фотографу свободу творчества. Предусмотрена установка рамы на стойку с помощью держателя.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Панель светоформирующая
Материал
алюминий
Цвет
серебряный
Ширина, см
110
Страна производитель
Китай
Легкая разборная алюминиевая рама Lastolite LR812 предназначена для тканевых полотен системы Skylite Rapid Frame. Жесткая конструкция соединения элементов позволяет работать даже в ветреную погоду. Большой выбор дополнительный полотен обеспечивает фотографу свободу творчества. Предусмотрена установка рамы на стойку с помощью держателя.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, системы установки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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