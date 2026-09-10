Монитор AOC 27" 27B2H Black
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая контрастность - 20000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
7
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359896
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
углы наклона: -5° + 21.5°
Комплектация
адаптер питания, кабель VGA, диск с ПО, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая контрастность - 20000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
7
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
USB-концентратор
нет
Встроенные динамики
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Размеры в упаковке, см
68х52х13
Вес, кг.
7.3
Описание товара Монитор AOC 27" 27B2H Black
Монитор AOC 27B2H обеспечивает своему владельцу обширную рабочую область размером 527x296 мм и изображение безупречного качества. За это отвечает IPS-экран устройства, разрешение которого приравнивается к 1920x1080 пикселей. Встроенная технология защиты зрения заботится о том, чтобы глаза пользователя были в безопасности даже при длительной работе за монитором. Трехсторонний безрамочный дизайн модели сочетается с возможностью регулировки ее наклона для удобства владельца. Монитор AOC 27B2H дополнен стандартными видеоразъемами HDMI и VGA (D-sub). Дополняет конфигурацию модели матовое покрытие дисплея.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
углы наклона: -5° + 21.5°
Комплектация
адаптер питания, кабель VGA, диск с ПО, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000 :1, динамическая контрастность - 20000000 :1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
7
Разъемы
VGA (D-Sub), HDMI
USB-концентратор
нет
Развернуть
Встроенные динамики
нет
Стандарт крепления VESA
100x100
Монитор AOC 27B2H обеспечивает своему владельцу обширную рабочую область размером 527x296 мм и изображение безупречного качества. За это отвечает IPS-экран устройства, разрешение которого приравнивается к 1920x1080 пикселей. Встроенная технология защиты зрения заботится о том, чтобы глаза пользователя были в безопасности даже при длительной работе за монитором. Трехсторонний безрамочный дизайн модели сочетается с возможностью регулировки ее наклона для удобства владельца. Монитор AOC 27B2H дополнен стандартными видеоразъемами HDMI и VGA (D-sub). Дополняет конфигурацию модели матовое покрытие дисплея.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
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