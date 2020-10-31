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Зарядное устройство Quattro Elementi BC 12M (770-094)

Артикул: 34130
Зарядное устройство QE ( Ergus ) BC 12M (12В, 12А)Quattro Elementi (770-094)
3 170 руб. 
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+ 55 КэтКоинов
Артикул: 34130
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендQuattro Elementi
Тип товараЗарядное устройство
Выходное напряжение12
Мощность, Вт160
Напряжение питания220
Стартовый ток, А12
Ток зарядки, А7,5-12
Высота, см13
Длина, см28
Ширина, см22
Вес, кг3,7
Зарядное устройство Quattro Elementi (Ergus) BC 12M - недорогое и надежное зарядное устройство для частного и полупрофессионального использования. Данный прибор предназначен для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Зарядное устройство Quattro Elementi (Ergus) BC 12M имеет изолированные зажимы для подключения к клеммам аккумулятора.

Особенности:

- Медная обмотка трансформатора;
- Металлический корпус;
- Изолированные зажимы;
- Встроенный амперметр;
- Защита от перегрузки;
- Защита от короткого замыкания и неправильной полярности.

Применение:

- Для зарядки аккумулятора.

Комплектация:

- Зарядное устройство;
- Руководство пользователя.


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Самовывоз невозможен
Зарядное устройство Quattro Elementi BC 12M (770-094) - этот товар вы можете купить по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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