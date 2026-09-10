Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 15m APC-005-150
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 15m APC-005-150
5bites HDMI 19M V1.4B 3D 15m предназначен для подключения HDMI монитора к разъему HDMI видеокарты или для подключения плеера с выходом HDMI ко входу HDMI телевизора. Готов к выводу на экран дисплеев объемного (3D) видеоизображения. Способен передавать видео в разрешении до 3840х2160 и 4096х2160 точек. Кабели оснащены двунаправленным каналом для передачи сетевых данных на скорости до 100 Мб/сек., который подходит для использования IP приложениями. Канал Ethernet позволяет нескольким устройствам работать в сети Ethernet без необходимости подключения дополнительных проводов, а также напрямую обмениваться контентом. Наличие обратного канала аудио устраняет необходимость в отдельном проводе для передачи звука в ресивер с телевизора или другого устройства, которое является одновременно источником аудио и видео.
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Теги товара: кабели hdmi
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Теги товара: кабели hdmi
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