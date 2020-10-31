Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 III

Компактный фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX100 III имеет небольшие размеры и простое управление. Электронный видоискатель и светосильный объектив позволят делать снимки высокого качества и передавать их на другие устройства одним касанием с помощью технологий Wi-Fi и NFC. Фотокамера DSC-RX100 III обладает очень чувствительной матрицей Exmor R CMOS типа 1.0 с обратной засветкой и разрешением более 20 Мп, с которой каждый сделанный кадр станет еще более четким и малошумным. Мощный процессор BIONZ X даже на открытой диафрагме обеспечит прорисовку каждой детали, снимки всегда будут иметь естественные оттенки без размытия от источников света. В фотоаппарате есть два режима автофокусировки (АФ). Один распознает глаза в кадре, а другой подгоняет его формат под размер объекта. Также в DSC-RX100 III предусмотрены и ручные настройки. С широкоугольным 24-миллиметровым объективом пользователь сможет делать удивительные кадры городской архитектуры и природы. Благодаря фокусному расстоянию в 70 миллиметров камера создаст очень красивый эффект размытости. А для съемки с наиболее интересных ракурсов предусмотрен яркий ЖК-экран с углом наклона в 180 градусов.