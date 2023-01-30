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Разъем Intro ANS-07 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Разъем Intro ANS-07

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Разъем Intro ANS-07
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Разъем
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 305850
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Разъем Intro ANS-07
510 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intro
Тип товара
Разъем
Размеры в упаковке, см
29х11х1
Вес, г.
100

Описание товара Разъем Intro ANS-07

ISO-коннектор Intro ANS-07 поможет встроить мультимедийную систему на место штатной в автомобили Nissan и Subaru. Преимущества данного изделия заключаются в функциональности, универсальности и долговечности. После установки коннектор Intro ANS-07 сложно заметить в авто. Intro ANS-07 обладает достаточно длинными проводами, благодаря чему после монтажа коннектор можно спрятать в салоне. Подключить магнитолу на место штатной с помощью представленного разъема сможет любой водитель, который имеет минимальный опыт работы с мультимедийной техникой.

Отзывы о товаре Разъем Intro ANS-07

30.01.2023
Igor

Достоинства:
Отличный разъём. Всё подошло.

Недостатки:
Не всё пины есть, к сожалению, даже "GND" не было, пришлось с корпуса брать.

Комментарий:
Можно брать, но с условием использования только основных пинов (звук, питание)



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Intro
Тип товара
Разъем
Описание
ISO-коннектор Intro ANS-07 поможет встроить мультимедийную систему на место штатной в автомобили Nissan и Subaru. Преимущества данного изделия заключаются в функциональности, универсальности и долговечности. После установки коннектор Intro ANS-07 сложно заметить в авто. Intro ANS-07 обладает достаточно длинными проводами, благодаря чему после монтажа коннектор можно спрятать в салоне. Подключить магнитолу на место штатной с помощью представленного разъема сможет любой водитель, который имеет минимальный опыт работы с мультимедийной техникой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
30.01.2023
Igor

Достоинства:
Отличный разъём. Всё подошло.

Недостатки:
Не всё пины есть, к сожалению, даже "GND" не было, пришлось с корпуса брать.

Комментарий:
Можно брать, но с условием использования только основных пинов (звук, питание)


Разъем Intro ANS-07 – стоимость товара 510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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