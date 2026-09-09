Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, черная, 43,5*26*62,5 см
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Этажерка (тележка) BRABIX офисно-бытовая 3 яруса, на колесах, металл, черная, 43,5*26*62,5 см
Максимальная нагрузка на каждый из 3 ярусов этажерки - до 5 кг. Изготовлена из прочного металла. Диаметр несущих трубок – 13 мм. Выполнена в черном цвете, который будет гармонировать с большинством офисных и домашних интерьеров. Этажерка оснащена самоориентирующимися колёсами, позволяющими с легкостью перемещать её во время уборки, не повреждая напольное покрытие. Размеры модели - 43,5х26х62,5 см. Вес - 2,2 кг. Собирается без использования крепежа.
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Максимальная нагрузка на каждый из 3 ярусов этажерки - до 5 кг. Изготовлена из прочного металла. Диаметр несущих трубок – 13 мм. Выполнена в черном цвете, который будет гармонировать с большинством офисных и домашних интерьеров. Этажерка оснащена самоориентирующимися колёсами, позволяющими с легкостью перемещать её во время уборки, не повреждая напольное покрытие. Размеры модели - 43,5х26х62,5 см. Вес - 2,2 кг. Собирается без использования крепежа.
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