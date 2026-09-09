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Очистка оперативной памяти для Андроид (Speed Booster for Android) [SO-29] (электронный ключ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Очистка оперативной памяти для Андроид (Speed Booster for Android) [SO-29] (электронный ключ)

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Очистка оперативной памяти для Андроид (Speed Booster for Android) [SO-29] (электронный ключ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Программы для Андроид
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
500 руб.  630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300047
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  • Активация доступна только на территории РФ

Характеристики

Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Программы для Андроид

Описание товара Очистка оперативной памяти для Андроид (Speed Booster for Android) [SO-29] (электронный ключ)

Описание

Даже если приложение запущено не полностью, программа ускорит ваш телефон простым нажатием кнопки. Это становится простым и доступным после добавления виджета программы  в панель быстрого доступа. Теперь в один клик оптимизируйте систему, перераспределив ресурсы.

 

В таком режиме работы выявляются все тормозящие процессы, они либо перезапускаются, либо закрываются. Все ранее неиспользованные ресурсы активируются и начинают работать в полную силу. Вместе с программой-ускорителем можно просто, безопасно и быстро оптимизировать систему.

 

Приложение автоматически начинает свою работу при включении телефона, тестирует ресурсы системы и фоновые процессы. В случае форс-мажора с процессами происходит «заморозка», а не закрывание. При нерациональном расходе ресурсов памяти программа перераспределяет их наилучшим образом. Приложение имеет свой собственный диспетчер задач, с помощью которого производится контроль и ручное управление всеми запущенными процессами.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

Отзывы о товаре Очистка оперативной памяти для Андроид (Speed Booster for Android) [SO-29] (электронный ключ)




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Характеристики
Бренд
SoftOrbits
Тип товара
Программы для Андроид
Описание

Описание

Даже если приложение запущено не полностью, программа ускорит ваш телефон простым нажатием кнопки. Это становится простым и доступным после добавления виджета программы  в панель быстрого доступа. Теперь в один клик оптимизируйте систему, перераспределив ресурсы.

 

В таком режиме работы выявляются все тормозящие процессы, они либо перезапускаются, либо закрываются. Все ранее неиспользованные ресурсы активируются и начинают работать в полную силу. Вместе с программой-ускорителем можно просто, безопасно и быстро оптимизировать систему.

 

Приложение автоматически начинает свою работу при включении телефона, тестирует ресурсы системы и фоновые процессы. В случае форс-мажора с процессами происходит «заморозка», а не закрывание. При нерациональном расходе ресурсов памяти программа перераспределяет их наилучшим образом. Приложение имеет свой собственный диспетчер задач, с помощью которого производится контроль и ручное управление всеми запущенными процессами.

Требования к системе

Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать

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Отзывы


Очистка оперативной памяти для Андроид (Speed Booster for Android) [SO-29] (электронный ключ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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