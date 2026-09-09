Очистка оперативной памяти для Андроид (Speed Booster for Android) [SO-29] (электронный ключ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Очистка оперативной памяти для Андроид (Speed Booster for Android) [SO-29] (электронный ключ)
Описание
Даже если приложение запущено не полностью, программа ускорит ваш телефон простым нажатием кнопки. Это становится простым и доступным после добавления виджета программы в панель быстрого доступа. Теперь в один клик оптимизируйте систему, перераспределив ресурсы.
В таком режиме работы выявляются все тормозящие процессы, они либо перезапускаются, либо закрываются. Все ранее неиспользованные ресурсы активируются и начинают работать в полную силу. Вместе с программой-ускорителем можно просто, безопасно и быстро оптимизировать систему.
Приложение автоматически начинает свою работу при включении телефона, тестирует ресурсы системы и фоновые процессы. В случае форс-мажора с процессами происходит «заморозка», а не закрывание. При нерациональном расходе ресурсов памяти программа перераспределяет их наилучшим образом. Приложение имеет свой собственный диспетчер задач, с помощью которого производится контроль и ручное управление всеми запущенными процессами.
Требования к системе
Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.
Информация по установке
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Описание
Даже если приложение запущено не полностью, программа ускорит ваш телефон простым нажатием кнопки. Это становится простым и доступным после добавления виджета программы в панель быстрого доступа. Теперь в один клик оптимизируйте систему, перераспределив ресурсы.
В таком режиме работы выявляются все тормозящие процессы, они либо перезапускаются, либо закрываются. Все ранее неиспользованные ресурсы активируются и начинают работать в полную силу. Вместе с программой-ускорителем можно просто, безопасно и быстро оптимизировать систему.
Приложение автоматически начинает свою работу при включении телефона, тестирует ресурсы системы и фоновые процессы. В случае форс-мажора с процессами происходит «заморозка», а не закрывание. При нерациональном расходе ресурсов памяти программа перераспределяет их наилучшим образом. Приложение имеет свой собственный диспетчер задач, с помощью которого производится контроль и ручное управление всеми запущенными процессами.
Требования к системе
Требуется поддержка операционной системы Android 2.x и выше.
Информация по установке
Ссылка на дистрибутив: скачать
Смотрите также: Антивирусы, Операционные системы
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