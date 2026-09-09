Описание товара Антивирус NANO Pro 200 динамическая лицензия на 200 дней [NANO_DYN_200] (электронный ключ)

Описание

Карта возможностей NANO Антивируса Pro

Обнаружение всех типов вредоносных программ

Существует множество различных типов вредоносных программ. Они различаются способами распространения, особенностями их вредоносных действий, методиками лечения. NANO Антивирус Pro обеспечивает защиту от всех видов вредоносных программ: банковских троянских программ, шифровальщиков, блокировщиков экрана, потенциально нежелательных программ, рекламных программ, программ-шпионов и т.д.

Файловая защита

Этот тип защиты обеспечивает безопасность компьютера при повседневной работе. При включенной файловой защите каждый файл, к которому обращается пользователь или операционная система, немедленно проверяется на предмет вредоносности. Если в результате проверки файл признается подозрительным или вредоносным, происходит его немедленная блокировка.

Интернет-защита

При работе в Интернете инфицирование может происходить не только в результате скачивания и запуска пользователем зараженных файлов под видом безопасных, но и без ведома пользователя. Функция веб-защиты помогает предотвратить заражение компьютера в подобной ситуации. Все файлы, скачиваемые из интернета, проверяются «на лету», и в случае обнаружения угрозы немедленно блокируются.

Высокая скорость работы

Важной характеристикой работы антивируса является скорость сканирования. NANO Антивирус Pro создан на основе современного высокопроизводительного ядра. Для ускорения работы антивирус может задействовать все продвинутые возможности многоядерных систем. Это позволяет максимально ускорить выполнение всех задач, не замедляя работу компьютера и обеспечивая его надежную защиту.

Облачные технологии защиты

Для того чтобы NANO Антивирус Pro был еще более надежным, используются современные технологии, позволяющие динамически сравнивать подозрительные файлы с образцами из постоянно пополняемых в режиме реального времени выборок на наших серверах.

Регулярное обновление раз в 4 часа

Для эффективного обнаружения актуальных угроз антивирус должен регулярно обновляться. Наша собственная антивирусная лаборатория непрерывно получает из различных источников образцы новейших вредоносных программ. Обновления вирусной базы выходят регулярно с высокой периодичностью, обеспечивая оперативную защиту от самых последних угроз.

Инкрементальный режим обновления

Инкрементальное обновление подразумевает, что в процессе обновления не скачиваются каждый раз актуализированные базы полностью, а передается лишь недостающая у пользователя на текущий момент информация об измененных данных. Именно такой тип обновления обеспечивает NANO Антивирус Pro, позволяя значительно сократить время обновления и объем получаемых данных.

Обработка всех форматов архивов

Для выявления вредоносных программ, помещенных в архив лобо защищенных специальным упаковщиком, антивирус должен уметь определять отсутствие вредоносного кода в любых упакованных подобным образом файлах. NANO Антивирус Pro поддерживает все известные форматы архивов и упаковщиков, не допуская проникновения в систему любых угроз.

Эвристический анализ

Функция эвристического анализа предназначена для определения новейших вредоносных файлов, еще не обнаруженных вирусной лабораторией и не занесенных в базу. Как правило, программы, угрожающие безопасности, проявляют характерные особенности поведения, позволяющие антивирусу даже при отсутствии совпадения в вирусной базе, однозначно идентифицировать программу как вредоносную.

Лечение вредоносных программ

Своевременное обнаружение вредоносной программы очень важно для обеспечения безопасности компьютера. Однако так происходит не всегда. NANO Антивирус Pro обладает функционалом лечения вредоносных программ, ранее проникших в систему. Это позволяет восстановить работоспособность компьютера и пострадавшие от заражения данные пользователя.

Интуитивно понятный интерфейс

Удобный пользовательский интерфейс NANO Антивируса Pro позволяет без проблем разобраться в работе с программой даже неподготовленному пользователю. Для начала работы не требуется настройка программы и её обучение. Сразу после установки NANO Антивируса Pro компьютер уже защищен. При необходимости можно обратиться к справочной системе антивируса.

Автоматическая проверка сменных носителей

Один из источников проникновения вредоносных программ на компьютер – внешние носители информации. Настоятельно рекомендуется любой сменный носитель проверять до начала его использования. В NANO Антивирусе Pro при включенной опции автоматической проверки любые сменные носители, подключаемые к ПК, немедленно проверяются на наличие вредоносных программ.

Оптимизация режима работы под ПК

NANO Антивирус Pro разработан с учетом возможности установки на различные конфигурации ПК и способен гибко подстраиваться под возможности конкретного компьютера. На машинах начальной конфигурации обеспечивается низкое потребление ресурсов. А на мощных многоядерных процессорах антивирус использует специальную схему взаимодействия, позволяя максимально ускорить выполнение всех задач.

Интеграция с Windows

Современный антивирус должен корректно взаимодействовать с операционной системой компьютера для обеспечения безопасности и удобства работы. NANO Антивирус Pro полностью интегрируется со всеми указанными в системных требованиях программы версиями ОС Windows. Полноценное встраивание элементов управления программы в интерфейс Windows делает работу с антивирусом еще удобнее.

Экспресс-сканирование

Для оптимизации режима проверок компьютера рекомендуется использовать экспресс-сканирование, которое производится намного быстрее полного сканирования и может быть настроено на автоматический запуск при каждом старте антивируса. При экспресс-сканировании проводится проверка лишь наиболее уязвимых областей, оперативно выявляющая любые признаки активного заражения.

Возможность настройки интерфейса

NANO Антивирус Pro предлагает оптимальным образом настроить интерфейс «на лету» для того, чтобы наиболее комфортно вписать программу в свое виртуальное пространство. С помощью нескольких простых настроек, не переустанавливая антивирус, можно обеспечить максимальное удобство и функциональность. Доступны несколько вариантов внешнего вида интерфейса и локализации.

Игровой режим

Во время работы полноэкранных приложений (игры, просмотр видео) всплывающие уведомления могут отвлекать пользователя. NANO Антивирус Pro предлагает воспользоваться игровым режимом работы. По умолчанию включено автоопределение антивирусом запуска полноэкранных приложений и автоматический переход в игровой режим. При работе в игровом режиме уведомления появляться не будут.

Возможность тонкой настройки режимов работы

В NANO Антивирусе Pro предусмотрена возможность гибкой настройки выполняемых антивирусом задач для удобной и безопасной работы. Можно создавать свои собственные задачи сканирования и обновления с предустановленными параметрами проверки и настраивать их запуск по удобному для пользователя расписанию. Также можно защитить настройки паролем для защиты от изменений.

Расширенная техническая поддержка

При возникновении вопроса или проблемы важно оперативно получать помощь удобным способом. В случае с NANO Антивирусом Pro предусмотрены различные каналов связи со службой технической поддержки. Высококвалифицированные сотрудники компании оказывают помощь по e-mail, Skype, ICQ, телефону. Также задать вопрос и получить ответ можно на официальном форуме.

Уникальная система лицензирования

Динамическое лицензирование позволяет каждому пользователю гибко распоряжаться своей лицензией, выбирая самостоятельно количество защищаемых устройств и получая в подарок бонусные дни защиты.

Бумажная лицензия

Возможность получения "бумажной" лицензии в виде сертификата, подтверждающего подлинность используемой электронной лицензии. Актуально для организаций, где требуется дополнительное подтверждение легитимности используемого ПО.

Одновременная работа нескольких пользователей

В случаях, когда на одном ПК работает несколько пользователей под различными учетными записями, крайне важна корректная работа антивируса в многопользовательском режиме. NANO Антивирус Pro полностью поддерживает такой режим, обеспечивая для каждого пользователя доступ к полному функционалу программы.

Консольный сканер

Консольный сканер предназначен преимущественно для продвинутых пользователей, а также для специалистов, чья работа в области компьютерной безопасности является их профессиональной деятельностью. Консольный сканер позволяет выполнять все задачи антивируса без запуска графического пользовательского интерфейса (GUI).

Обновление без доступа в Интернет

Лишь регулярно обновляемый антивирус может быть по-настоящему надежным. Однако есть ситуации, когда в силу тех или иных причин на компьютере нет доступа в Интернет. Для таких случаев предусмотрена возможность скачивания актуального обновления на любом ПК с доступом в Интернет и последующего переноса на компьютер, не подключенный к сети Интернет для поддержания антивируса в актуальном состоянии.

Требования к системе

Минимальные требования

Операционная система: Windows 7 и выше.

Процессор: не менее 2 ГГц, поддерживающий инструкции SSE2.

Оперативная память: не менее 2 Гб.

Дисковое пространство: не менее 2 Гб свободного места на системном диске.

Наличие подключения к сети Интернет. Рекомендуемые требования

Операционная система: Windows 10 / Windows Server 2016 и выше.

Процессор: не менее 3 ГГц, поддерживающий инструкции SSE2.

Оперативная память: не менее 4 Гб.

Дисковое пространство: не менее 2 Гб свободного места на системном диске.

Наличие подключения к сети Интернет. Операционные системы

Microsoft Windows 10 (32-бит и 64-бит).

Microsoft Windows 8.1 (32-бит и 64-бит).

Microsoft Windows 8 (32-бит и 64-бит).

Microsoft Windows 7 (32-бит и 64-бит).

Microsoft Windows Server 2008 R2 и выше (32-бит и 64-бит).

Примечание:

Мы не гарантируем корректную работу NANO Антивируса / NANO Антивируса Pro, если ваш ПК не отвечает указанным минимальным требованиям.

Интернет-подключение требуется для:

активации пробной версии (trial),

использования динамических лицензий,

обновления программы. Возможно обновление NANO Антивирус Pro без подключения к сети Интернет при использовании функционала «Офлайн-обновление».

Внимание: Для установки программы требуются права администратора

Информация по установке

Ссылка на дистрибутив: скачать.

Установка

Для онлайн - установки скачайте и запустите файл онлайн - установщика. Далее следуйте указаниям мастера установки. Необходимо подключение к Интернету.

Для офлайн-установки выполните следующие действия:

Скачайте и разархивируйте пакет для установки в любую удобную папку.

Запустите файл setup.exe.

Следуйте инструкциям инсталлятора.

Внимание: Для установки NANO Антивируса PRO на компьютер, не имеющий подключения к сети Интернет, необходимо предварительно получить файл лицензии.

Файл лицензии вы можете получить по электронной почте через службу поддержки. Для этого вам необходимо отправить на адрес support@nanoav.ru запрос на получение лицензии для офлайн-активации. В письме следует указать, на каком количестве ПК вы планируете использовать эту лицензию, имя и email - адрес, на которые будет выдана лицензия, а также приложить (указать) ключ активации.