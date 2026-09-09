Нож для чистки овощей и фруктов Victorinox Swiss Classic (6.7603) черный
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Характеристики
Тип товара
Нож для овощей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%890 руб. 1 497 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270469
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож для овощей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, г.
25
Описание товара Нож для чистки овощей и фруктов Victorinox Swiss Classic (6.7603) черный
Нож для чистки овощей и фруктов Victorinox Swiss Classic (6.7603) черный
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
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Нож для чистки овощей и фруктов Victorinox Swiss Classic (6.7603) черный
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
Нож для чистки овощей и фруктов Victorinox Swiss Classic (6.7603) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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