Ручка подарочная шариковая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920370
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
поворотный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 239405
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Корпус
серебро, золото
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
автоматическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х5
Вес, г.
104
Описание товара Ручка подарочная шариковая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920370
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Ручки шариковые подарочные
Корпус
серебро, золото
Размер пера
M (среднее)
Толщина линии, мм
1
Цвет
синий
Вид ручки
шариковая
Материал
нержавеющая сталь
Механизм подачи стержня
поворотный
Особенности
автоматическая
Страна производитель
Китай
Ручка подарочная шариковая WATERMAN Hemisphere Stainless Steel GT, серебристый корпус, позолоченные детали, синяя, S0920370 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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