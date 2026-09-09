Ручка шариковая Parker Sonnet Core K527 (1931507) Stainless Steel GT M черные чернила подар.кор.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ручка шариковая Parker Sonnet Core K527 (1931507) Stainless Steel GT M черные чернила подар.кор.
Когда в ручке сочетаются серебро и золото, всегда получаются весьма неожиданные и оригинальные сочетания. Ручка Parker Sonnet Core Stainless Steel GT как раз из тех аксессуаров, мимо которых проходит не стоит. Она выглядит весьма оригинально благодаря тому, что покрытие из золота придает особый блеск и глубину серебру. Покрытия в ручке очень надежные — позолота не покроется сетью царапин и не облезет, как это часто бывает в дешевых аналогах. Тут все практично, надежно и долговечно. Согласитесь, что редкий производитель согласится давать гарантию два года на свой товар. А у Паркер — это традиция. Надо сказать, что все ручки из коллекции Sonnet достойны внимания!
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 100 руб.2025 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Hemisphere S0920570 Mars Black CT
-
В наличии БесплатноЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Hemisphere S0920670 Mars Black GT
-
В наличии БесплатноЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитРучка-роллер Waterman Hemisphere S0920450 Stainless Steel CT
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитРучка-роллер Waterman Hemisphere S0920350 Stainless Steel GT
-
В наличии БесплатноЦена 9 030 руб.2258 руб. в СплитРучка перьевая Waterman Hemisphere S0920410 Stainless Steel CT
-
В наличииЦена 9 590 руб.2398 руб. в СплитРучка-роллер Waterman Hemisphere S0920550 Mars Black CT
-
В наличии БесплатноЦена 10 220 руб.2555 руб. в СплитРучка перьевая Waterman Hemisphere S0920810 Matt Black CT
-
В наличииЦена 10 510 руб.2628 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Expert S0952100 Stainless Steel CT
-
В наличииЦена 10 530 руб.2633 руб. в СплитРучка-роллер Waterman Hemisphere S0920650 Mars Black GT
-
В наличииЦена 11 170 руб.2793 руб. в СплитРучка-роллер Waterman Hemisphere S0920750 Matt Black GT
-
В наличииЦена 11 200 руб.2800 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Expert S0951800 Black CT
-
В наличии БесплатноЦена 11 440 руб.2860 руб. в СплитРучка шариковая Waterman Expert S0952000 Stainless Steel GT
Отзывы о товаре Ручка шариковая Parker Sonnet Core K527 (1931507) Stainless Steel GT M черные чернила подар.кор.