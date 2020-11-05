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Держатель GreenBean RHC-021

Артикул: 232329
  • Держатель GreenBean RHC-021 - фото 1
  • Держатель GreenBean RHC-021 - фото 2
  • Держатель GreenBean RHC-021 - фото 3
  • Держатель GreenBean RHC-021 - фото 4
  • Держатель GreenBean RHC-021 - фото 5
Держатель GreenBean RHC-021 - фото 1
Держатель GreenBean RHC-021 - фото 2
Держатель GreenBean RHC-021 - фото 3
Держатель GreenBean RHC-021 - фото 4
Держатель GreenBean RHC-021 - фото 5
2 750 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 232329
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараДержатель
Минимальная высота, см71
Максимальная нагрузка, кг5
Вес, кг1,05
Телескопическая трёхсекционная перекладина с двумя клипсами предназначена для крепления фона или отражателя. Для установки дополнительного оборудования на её концах находятся шпиготы - 5/8 дюйма и диаметром 9 мм. Для установки перекладины на стойку в комплекте предусмотрен металлический угловой зажим с отверстиями под шпиготы (5/8 дюйма). Для установки самой перекладины на угловой зажим предназначен находящийся на ней шпигот (5/8 дюйма) с кольцом. Угловой зажим позволяет также менять угол наклона установленной перекладины в пределах ±90°. Металлические клипсы с фиксаторами находятся на крайних секциях и могут свободно перемешаться в пределах всей длины секции. Фиксация клипсы на перекладине и фиксация угла её поворота — винтовая. Усилия зажима каждой клипсы достаточно чтобы удержать фон или отражатель весом до 5 кг. Для предотвращения выскальзывания фона или отражателя клипсы имеют резиновые губки с продольной насечкой. Ширина губок — 8 см.


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Держатель GreenBean RHC-021 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2750 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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