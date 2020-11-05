Внешний SSD WD My Passport Wireless WDBAMJ5000AGY-RESN 500ГБ

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Western Digital
|Тип товара
|SSD-накопители
|Вес, кг
|0,44
|Высота, см
|3
|Длина, см
|13,5
|Объем
|500 Гб
|Тип флэш-памяти
|MLC
|Ширина, см
|13,5
|Форм-фактор
|3.5
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