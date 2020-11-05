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Главная Товары для строительства и ремонта Электроинструмент Оснастка Луга-Абразив Круг отрезной ЛУГА 125 х 1 х 22 А54 по металлу и нержавеющей стали

Круг отрезной ЛУГА 125 х 1 х 22 А54 по металлу и нержавеющей стали

Артикул: 228691
Круг отрезной ЛУГА 125 х 1 х 22 А54 по металлу и нержавеющей стали
120 руб. 
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Артикул: 228691
В наличии
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БрендЛуга-Абразив
Тип товараКруг отрезной
Дополнительноприменяется в угловой шлифовальной машине
Назначениедля металла
Размеры, мм125х1х22
Отрезной круг А54 Луга 3186 используют в угловых шлифовальных машинах при работе по металлу и нержавеющей стали. Он идеально подходит для резки тонкостенных профилей, а также листового материала. Особый состав круга дает возможность избежать «прижогов».


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Круг отрезной ЛУГА 125 х 1 х 22 А54 по металлу и нержавеющей стали - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 120 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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