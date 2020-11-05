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Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Масла для волос La'dor Увлажняющее масло для восстановления блеска волос La'dor Wonder Hair Oil

Увлажняющее масло для восстановления блеска волос La'dor Wonder Hair Oil

Артикул: 228521
Увлажняющее масло для восстановления блеска волос La'dor Wonder Hair Oil
1 070 руб. 
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Артикул: 228521
В наличии
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БрендLa'dor
Тип товараМасла для волос
Тип средствамасло для волос
Тип волосдля всех типов
Полдля всех
Эффект от использованиявосстанавливающий, защищающий
Применениена вымытые и подсушенные волосы нанести масло, дать ему впитаться 2-3 минуты и закончить укладку. Источник: https://cosmasi.ru/kosmetika-dlya-volos/masla-2/lador_wonder_hair_oil_8090.html?roistat=yamarket8_21307056_8090&ymclid=15696125803124244311200001
КоллекцияWonder Hair Oil
Страна бренда Южная Корея
Объем100 мл
Активные компонентымасло оливы, масло авокадо, масло арганы, масло моринги, масло камелии, масло макадамии, масло марулы, масло подсолнуха
Профессиональный салонный уход за волосами - в домашних условиях! При регулярном применении масла они обретают блеск и шелковистость, а также получают защиту от агрессивного воздействия окружающей среды, окрашивающих средств, приборов для укладки.


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Увлажняющее масло для восстановления блеска волос La'dor Wonder Hair Oil - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1070 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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